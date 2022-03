Pedofilu djevojčica slala golišave fotografije, dobio rad za opće dobro: 'Imam tvoje slike? Želim ih još ili će biti javne'

Na uvjetnu zatvorsku kaznu koja se preinačuje u rad za opće dobro, nepravomoćno je na Općinskom sudu u Varaždinu osuđen V. S. koji je na društvenoj mreži od maloljetne djevojčice tražio da mu šalje golišave fotografije i prijetio joj javnom objavom. U cilju zadovoljenja spolnog nagona, putem profila kojeg je kreirao na Facebooku pod lažnim imenom, stupio je u kontakt s djevojčicom.

Znajući da se radi o djetetu mlađem od petnaest godina, u više je navrata tražio da mu pošalje svoje obnažene fotografije, što je ona, kako piše u presudi, i učinila, poslavši mu 18 fotografija u seksualno eksplicitnom ponašanju, a na nekima se vide i njeni spolni organi. U više ju je navrata pozivao da se nađu uživo, a i on je njoj slao eksplicitne fotografije, ne svoje, nego neke koje je pronašao na Internetu. Napisao joj je da ima 15 godina, a ona njemu da joj je 13. Kad mu je poslala svoje fotografije, on joj je zauzvrat slao bonove za mobitel.

Kad je napisala da mu više neće ništa slati, poslao joj je poruku u kojoj piše: "Aha, a znaš da sam ja u prednosti od tebe jer imam tvoje gole slike? Ja želim ih još ili će biti javne." Zamolila ga da to ne čini jer je i njezin otac na Facebooku. "Ok, ali mi daj još par odmah isto golih i neću ih staviti javno", odgovorio joj je. Sud je zaključio da je V.S. kao punoljetna osoba predlagao da se nađu i da je pritom imao namjeru izvršiti nad njom bludnu radnju jer je pronađena poruku u kojoj piše: "Joooj kako bi te ljubio i mazio ljepotice moja“.

Utvrđeno je i da je pristupao internetskim stranicama koje prikazuju djecu u seksualno eksplicitnim pozama, a 39 takvih fotografija preuzeo je i pohranio na memorijsku karticu na mobitelu. Za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, upoznavanje djece s pornografijom i iskorištavanja djece za pornografiju, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci koja se zamjenjuje radom za opće dobro, na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada.

U izrečenu kaznu uračunava se vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od dana uhićenja 28. veljače 2017. do 14. ožujka 2017. Okrivljenik je izrazio kajanje i žaljenje, ispričao se djevojčici i njenoj obitelji. Rekao je da ni sam ne zna što mu je bilo i obećao je da to više neće ponoviti. Potvrdio je da je djevojčici prijetio da će fotografije koje mi se poslala javno objaviti ako mu ne pošalje nove, no na suđenju je napomenuo da to nije namjeravao učiniti.

Rekao je da mu je 2016. naglo umro otac, pa se nekih stvari ne sjeća, uključujući i lozinke pomoću kojih je pristupao pornografskim sadržajima. Potvrdio da je na isti način komunicirao s još dvije osobe koje imaju oko petnaest godina. Prilikom utvrđivanja kazne sud je pod olakotne okolnosti pribrojio to što je priznao počinjenje kaznenih djela i tome doprinio bržem okončanju postupka, to što je neosuđivan, to što je nakon počinjenja kaznenih djela više godina odlazio psihologu, to što je izrazio žaljenje, pa i to što je "urednog života jer je zaposlen i ostvaruje redovna primanja".

Video: Ubojstvo u Pločama: Ubijen branitelj (52) i maloljetnik, uhićena jedna osoba