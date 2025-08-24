Pavliček: Prisiljen sam na nepopularne mjere da bi Vukovar funkcionirao

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček komentirao je u nedjelju poziv Domovinskog pokreta da od 1. listopada ne ukine besplatne dječje vrtiće u Vukovaru, rekavši da ga DP ne zanima te da ne želi donositi nepopularne mjere, ali je na to prisiljen zbog funkcioniranje Grada.

Domovinski pokret (DP) Vukovara jučer je na konferenciji za novinare pozvao gradske vijećnike da na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća ne ukidaju odluku o besplatnim dječjim vrtićima za svu djecu iz Vukovara, naglasivši da u gradskom proračunu postoje osigurana sredstva da vrtići i dalje budu besplatni za djecu iz Vukovara. Poručili su da se razlika novca može pronaći preraspodjelom u gradskom proračunu. Gradska vijećnika DP-a Kristina Kuraja rekla je kako je gradonačelnik Pavliček u svojoj izbornoj kampanji govorio da će sve ono što je dobro, ostati i dalje na snazi, a sada donosi odluku o ukidanju besplatnih vrtića. U svom odgovoru Pavliček je danas rekao kako se nema namjeru baviti DP-om.

"Neka se njima bavi DORH i druge pravosudne nadležne institucije", rekao je Pavliček ustvrdivši da DP ima "svojih problema među kojima je i kupovina glasova u Vukovaru pred prošle lokalne izbore". Dodao je da "DP čekaju brojni sudski postupci" i da će "neki ljudi iz te stranke završiti u zatvoru radi kupovine glasova. Oni znaju o kome se radi, a znamo i mi. Isto tako znaju i brojni svjedoci", izjavio je Pavliček.

Vezano za najavu o ukidanju odluke o besplatnim dječjim vrtićima za svu djecu u gradu dodao je kako ne želi donositi nepopularne mjere, ali je na to prisiljen jer je kao gradonačelnik Vukovara odgovoran za funkcioniranje grada te za isplatu plaća za nekoliko stotina zaposlenih u Gradu i gradskim ustanovama. "Da smo nastavili s mjerom besplatnih vrtića postavlja se pitanje što bi se dogodilo da nismo mogli isplatiti plaće za 187 zaposlenih u oba dječja vrtića kao i u drugim gradskim ustanovama. Što bi bilo s projektima koji su u tijeku ili trebaju započeti?“, dodao je Pavliček.

Kazao je i kako vukovarski gradski proračun ima jasno određene stavke koje se ne mogu preusmjeravati i trošiti određena sredstva 'kako tko želi' te kako mu je "čudno da predsjednik županijske organizacije DP-a Darko Dimić, koji je u prošlom mandate bio pročelnik u Gradu Vukovaru, ne razumije osnovne stavke funkcioniranja gradskog proračuna".

"Za ulicu koju DP spominje, za čiju sanaciju je uloženo oko 900 tisuća eura, bila su osigurana namjenska sredstva i ona se ne mogu trošiti na druge svrhe osim za izgradnju komunalne infrastrukture. Populističke mjere bivše vlasti, poput uvođenja besplatnih vrtića bez dublje analize i plana kako osigurati potrebna sredstva, Grad Vukovar su dovele u situaciju u kojoj se mora gledati i razmišljati kako osigurati isplatu plaća zaposlenima u Gradu i gradskim ustanovama“, rekao je Pavliček.