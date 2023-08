Papa pozvao na smanjivanje vojne potrošnje: 'Ohrabrimo ljude da polože oružje'

Papa Franjo pozvao je u subotu da se manje novca troši za vojsku kako bi ga bilo više za humanitarne svrhe.

"Naša je dužnost pomoći iskorijeniti mržnju i nasilje iz ljudskih srca", objavio je Papa na platformi X, bivšem Twitteru.

It’s our responsibility to help eradicate hatred & violence from human hearts. Let’s encourage arms to be set aside, that there be a reduction in military spending so that humanitarian needs can be provided for & so that instruments of death be turned into instruments of life.