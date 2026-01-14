Visoka predstavnica EU iznenadila izjavom: 'Sada je dobar trenutak za početi piti'

"Stanje u svijetu je takvo da je sada dobar trenutak za početi piti", izjavila je Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas na sastanku s čelnicima političkih grupa u Europskom parlamentu, prenosi Politico. Dva izvora rekla su kako je Kallas uputila šaljivi komentar nakon što su zastupnici razmijenili sarkastične novogodišnje čestitke zbog situacije u svijetu. Njezina opaska dana je otprilike u isto vrijeme kada su se održavali razgovori između ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s potpredsjednikom SAD-a JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom zbog prijetnji Donalda Trumpa da će anektirati otok.

Nesvakidašnji govor Gordana Grlića Radmana, poslušajte o čemu se radi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.