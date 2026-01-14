Naši Portali
KAJA KALLAS

Visoka predstavnica EU iznenadila izjavom: 'Sada je dobar trenutak za početi piti'

Foto: REUTERS
VL
Autor
Laura Puklin
14.01.2026.
u 22:16

Njezina opaska dana je otprilike u isto vrijeme kada su se održavali razgovori između ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s potpredsjednikom SAD-a JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom

"Stanje u svijetu je takvo da je sada dobar trenutak za početi piti", izjavila je Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas na sastanku s čelnicima političkih grupa u Europskom parlamentu, prenosi Politico. Dva izvora rekla su kako je Kallas uputila šaljivi komentar nakon što su zastupnici razmijenili sarkastične novogodišnje čestitke zbog situacije u svijetu. Njezina opaska dana je otprilike u isto vrijeme kada su se održavali razgovori između ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s potpredsjednikom SAD-a JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom zbog prijetnji Donalda Trumpa da će anektirati otok.
Nesvakidašnji govor Gordana Grlića Radmana, poslušajte o čemu se radi

Ključne riječi
Kaja Kallas EU Grenland Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
22:42 14.01.2026.

Po njenim prijašnjim izjavama ja sam mislio da pije odavno.. i to velike količine 🤣😂

JA
Jasamlutalica
22:40 14.01.2026.

Pije ona odavno.

OR
orson
22:24 14.01.2026.

Tuka.

