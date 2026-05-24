Papa Lav se obratio Kini, u pozadini tajni sporazum Vatikana i Pekinga o jednom osjetljivom pitanju

Zrinka Treščec/Hina
24.05.2026.
u 14:16

U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 1950-ih godina podijeljeni na službenu i podzemnu Crkvu

Papa Lav XIV. pozvao je u nedjelju vjernike na molitvu za jedinstvo Katoličke Crkve u Kini, jer je ona podijeljena na službenu Crkvu pod kontrolom Pekinga i podzemnu Crkvu koja je ostala vjerna Rimu. "Ujedinimo svoje molitve s molitvama kineskih katolika, u znak naše ljubavi prema njima i njihova zajedništva s općom Crkvom i s Petrovim nasljednikom. Neka zagovor Kraljice Neba izmoli milost jedinstva za zajednicu vjernika u Kini", rekao je Papa nakon molitve Kraljice Neba. Američki papa uputio je ovaj poziv jer se ove nedjelje obilježava Dan molitve za Crkvu u Kini.

Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Taj je sporazum potpisan 2018. godine, a posljednji je put obnovljen na četiri godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 1950-ih godina podijeljeni na službenu i podzemnu Crkvu. Sporazum, čiji sadržaj nije javno objavljen, ima za cilj ujediniti kineske katolike, dajući pritom papi posljednju riječ pri imenovanju biskupa. Međutim, njegova je primjena posljednjih godina nailazila na poteškoće jer su neka imenovanja provedena bez papina odobrenja. Lav XIV. također je zazvao "vječni mir za žrtve nesreće koja se proteklih dana dogodila u rudniku na sjeveru Kine".

