Panika u Londonu: U terorističkom napadu izbodeno više ljudi

Danas oko 15 sati po lokalnom vremenu u Londonu se dogodio teroristički napad, izvijestila je tamošnja policija koja je prvo na Twitteru pozvala građane da izbjegavaju područje Streathama, a zatim su objavili i da su policijski službenici upucali počinitelja.

VIDEO Duge cijevi na ulicama Londona, napadač upucan

"Naoružani policajci ustrijelili su muškarca u Streathamu (južnom Londonu). U ovome trenutku vjerujemo da je izbodeno više ljudi. Okolnosti se još procjenjuju, smatramo da je incident povezan s terorizmom", tvitala je policija.

Očevici su na društvenim mrežama objavili da su čuli tri pucnja nešto iza 14 sati (15 sati po hrvatskom vremenu) i da liječnici pomažu ozlijeđenima. Hitna služba je priopćila da je na licu mjesta više ekipa.

#Breaking : Terror attack' in High Road in #Streatham , south #London : Police shoot man after 'a number of people are stabbed' in knife rampage on high street in broad-day light.

Dio stanovništva iz sigurnosnih razloga je evakuiran iz područja u kojem se dogodio napad, a na ulicama se nalazi puno policajaca naoružanih dugim cijevima.

Police have declared the incident in #Streatham terror-related. In a statement, the Metropolitan Police said: "At this stage it is believed a number of people have been stabbed"



Follow our LIVE updates here: https://t.co/2emTpB0xZh pic.twitter.com/wJS1j25XYi