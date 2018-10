Jeckov: Napad na Pupovca je sramotan, kukavički i primitivan čin

IDS-ov Tulio Demetlika pozvao je Vladu da prilagodi lex Agrokor i primjeni ga na brodogradilišta Uljanik i 3. maj kako bi ih spasila od stečaja. Podsjeća da je situacija u ta dva brodogradilišta sve teža, radnici se pitaju hoće dobiti plaću, kanadski naručitelj otkazao je jedan brod, ali postoje najave da bi mogao i ostale, račun je opet blokiran, a sindikati najavljuju novi štrajk...

– Okolnosti poslovanja su dramatične i Vlada hitno mora poduzeti mjere da spriječi daljnje urušavanje, no Vlada u svom prepoznatljivom stilu odugovlači. Nezainteresiranost će dovesti u opasnost radna mjesta, radi se o sudbinama tisuća ljudi čija je budućnost potpuno neizvjesna. Država je najveći pojedinačni vlasnik u Uljaniku i zato ima odgovornost odlučno reagirati, ali se ne ponaša kao odgovorni gospodar, niti čini išta u smislu primjene Zakona o postupku izvanredne uprave, tzv lex Agrokora – prigovara Demetlika. Kaže kako u medijima objavljena komunikacija putem mailova takozvane Borg skupine otkriva da je Vlada itekako pazila da u lex Agrokor slučajno ne uđu brodogradilišta Uljanik i 3. maj.

– To potvrđuje da nije ni mislila primijeniti ovaj zakon za Uljanik. Koje su skrivene namjere Vlade za brodogradnju, zašto ne želi imenovati svoje članove Nadzorni odbor, zašto je kasnila s jamstvima i isplatom plaća? Izgleda da se zakoni pišu samo za neke za koje se procijeni da ne smiju propasti, a znamo što stečaj znači - gubitak radnih mjesta, iseljavanja...Tražimo od Vlade da hitno uputi u proceduru lex Agrokor da se spasi brodogradilišta od stečaja, kad se donosio taj zakon rekli da se ne donosi na jednu osobu i jedno poduzeće, nego za poduzeća od sistemskog značaja – poručio je IDS-ovac.

HDZ-ov Branko Bačić pozvao je sve Hrvate s pravom glasa u Bosni i Hercegovini da u nedjelju izađu na birališta i izaberu hrvatske predstavnike u državna tijela. Podsjeća da se u nedjelju u toj zemlji održavaju opći izbori koji su posebno izazovni za Hrvate jer im se, unatoč činjenici su da su konstitutivni narod, želi oduzeti pravo na svoje predstavnike.

– Oduzima se hrvatskom narodu u BiH, koji je Ustavom definiran kao konstitutivni narod, pravo na političko odlučivanje u svojoj domovini. Pozivamo sve da se omogući svim narodima, a posebno hrvatskom narodu, izbor legitimnih predstavnika utemeljen na glasovima hrvatskih birača, pripadnici jednog naroda ne mogu birati predstavnike drugom narodu. Uvjeren sam da smo u Saboru, bez obzira na razlike, jedinstveni u potpori našim sunarodnjacima u nastojanju očuvanja političkog integriteta – kazao je Bačić podsjetivši kako je u saborskoj proceduri prijedlog Deklaracije o položaju Hrvata u BiH.

SDSS-ova Dragana Jeckov osudila je napad na predsjednika svoje stranke Milorada Pupovca i predsjednika Kluba zastupnika SDSS-a Borisa Miloševića.

– Moji stranačke kolege su bili meta, neki će reći napadnuti su u simboličkom smislu, tjelesni integritet nije im bio ugrožen, i to je istina, ali bili su izvrgnuti sramotnom, kukavičkom, primitivnom i anticivilizacijskom činu bacanja hrane. Nakon što su mediji objavili tu vijest, puno me ljudi zvalo, izražavalo zabrinutost, zebnju i strah jer se tako javno napadaju manjinski zastupnici, pripadnicima nacionalnih manjina jasno je što mogu očekivati, poruke su jasne i nedvosmislene – kaže Jeckov.

Uvjeravala ih je, dodaje, da je to izoliran slučaj i da se ne treba bojati, no danas ni sama nije sigurna da sam ih uvjerila ni da sama može u to povjerovati.

– Zanimljivo je da baš nitko nije vidio napadača, niti je itko osjetio potrebu prići im i pitati ih treba li im pomoć, zar baš nitko nije bio spreman svojevoljno dati iskaz o tom nemilom događaju? E to je najdublji problem, odsustvo osjećaja da treba pomoći ljudima u nevolji isto je kao sudjelovati o tome, šutnja o nasilju loš je znak – kritizira Jeckov. Tragikomični su joj i pokušaji pojedinih da događaj pokažu smiješnim i još se malo narugaju i dodatno ponize one druge nacionalnosti.

– Trebala bih pozvati institucije da rade svoj posao, ali neću jer sve više vjerujem staroj narodnoj – tko se u crkvu tjera, taj se Bogu ne moli – tako mislim o institucijama – zaključuje Jeckov.

Osudama ovog nasilja pridružio se i Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

– Kukavice i hulje su oni koji dižu ruku i makar simbolički bacaju hranu. Primitivni beskičmenjaci su oni koji verbalno napadaju na ulici, a kad se okreneš prema njima, bježe, kako i oni koji pucaju tri puta na ulaz kuće u kojoj živi osmero obitelji, i jedan zastupnik manjina i onda pobjegne, i to se dogodilo, i policija je sve zabilježila uz molbu da se vijest ne širi – kazao je Radin.

Kritizirao je i sve koji objavljuju tekstove, urednike koji promoviraju govor mržnje, te ustvrdio kako u Hrvatskoj vlada etnički motivirana agresija.

Mostov Tomislav Panenić pitao je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministre i zastupnike imaju li institucije u Vukovaru svoje nazive na pločama.

– Sigurno nitko ne želi da se o tome govori, svi se prave da se nemušti pokušaji stavljanja ploča vlade Zorana Milanovića nije dogodio, svi ignoriraju činjenicu da one više ne postoje, da su razbijene, skinute, prelijepljene iako zakon kaže da institucije moraju imati ploče. Kukavički je stav da je bolje da ploča nema nego da se stvara tenzija u vladajućoj koaliciji, to je slika i prilika vlade Andreja Plenkovića kojoj polako hrvatski narod govori zbogom. Život u Vukovaru je dovoljno težak i ljudi su dodatno iziritirani kada moraju tražiti institucije u koje moraju ući, na koja vrata pokucati, kasne na rasprave – kaže Panenić i pita što je s najavljenim planom da se Vukovar proglasi gradom posebnog pijeteta, i što je s postavljanjem ploča na institucije.

– Tko se boji? Vrijeme je da se preuzme odgovornost jer protek vremena neće riješiti ovaj problem. Ostavljate prostor za politizaciju, opterećujete branitelje, sve koji žive u Vukovaru. Neka vlada i lokalna vlast pronađu rješenje i vrate narodu i institucijama dostojanstvo, inače će jedina ploča biti na autobusnom kolodvoru. Ako ploče nisu bitne, skinite ih s vlade, sabora, ministarstava, možda vas zaobiđu svi problemi ako ljudi ne budu znali gdje pokucati – poručuje Panenić.

Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida osvrnuo se na, kako kaže, katastrofalno upravljanje Hrvatskim šumama, legalnoj i ilegalnoj sječi kojom se pogoduje samo podobnima, dok domaći poduzetnici vape za drvom i propadaju.

GLAS-ov Goran Beus Richembergh podigao je glas protiv, kako je kazao, ignoriranja očitih dokaza da je društvo izravno ugroženo zlouporabom funkcija države.

– Posljednje afere dokazuju da ni jedna institucija nije sigurna, stabilna ni neovisna, afere kao zrcalo unutarstranačkih borbi dokazuju da su sve institucije kreirane da bi bile ovisne o političkoj volji vladajuće stranke. Gotovo nema institucije, osobito onih koje su se dužne boriti protiv kriminala, koje nisu kontaminirane, policija, DORH, sudstvo poručuju da se mogu zataškavati najozbiljnije afere, da se nastavlja s klijentelizmom, crony kapitalizmom, sustavom u kojem napreduju samo pogodni.

To je situacija u kojoj se guši sloboda, demografski opustošuje Hrvatska, ljudi tu više ne žele živjeti. Ove afere pokazuju svu bijedu i jad naše zemlje, u 20 godina ništa nismo napravili da okrenemo negativne efekte svoje socijalističke prošlosti, nego smo ih oživjeli, dali im nove forme i budućnost – kazao je Beus Richembergh te pozvao sve građane da se tome odupru.

