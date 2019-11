'Pakt je još živ, ali mu treba ubrizgati matične stanice, one političke'

Nakon francuske dijagnoze NATO-a kao saveza u stanju moždane smrti, stigao je njemački prijedlog terapije: NATO je za Europu već 70 godina kao životno osiguranje i sada ga moramo nastaviti razvijati konceptualno i politički tako što ćemo ubrizgati “političke matične stanice”, rekao je njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas, koristeći zdravstveni termin u jasnoj aluziji na izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koje su izazvale buru među europskim saveznicima.

Veća odgovornost Europe

Ministri vanjskih poslova okupili su se jučer u Bruxellesu na posljednjem ministarskom sastanku u NATO-u uoči summita u Londonu 3. i. 4. prosinca, a Nijemac je došao s prijedlogom koji predstavlja prvu pisanu reakciju na Macronovo zvono na uzbunu u obliku izjave tjedniku Economist o “moždanoj smrti” NATO-a. Heiko Maas predložio je da se osnuje odbor stručnjaka, koji će koordinirati glavni tajnik NATO-a Jens Stoltgenberg, i koji će voditi strukturiranu raspravu o glavnim političkim i transatlanskim izazovima za NATO.

– NATO je posljednjih 70 godina bio životno osiguranje Europe. Da bi se to nastavilo, moramo prilagoditi naš savez trenutnim izazovima s kojima smo suočeni, dok Europa mora preuzeti veću odgovornost u sigurnosnoj i obrambenoj politici. I ne smijemo zaboraviti što je učinilo NATO tako snažnim posljednjih 70 godina: njegova čvrsta kohezija – rekao je njemački šef diplomacije. Litvanski ministar Linas Linkevicius izjavio je da su “izvješća o smrti NATO-a jako pretjerana”.

U obranu uključen i svemir

Na dnevnom redu ministarskog sastanka su posljednje pripreme za London, gdje će se okupiti svi lideri, od američkog predsjednika Donalda Trumpa do fancuskog Emmanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel, a Hrvatsku će predstavljati premijer Andrej Plenković. Ali osim priprema za taj summi početkom prosincat, na kojemu je očito glavni cilj da se izbjegne velika javna svađa saveznika o tome tko plaća ili ne plaća dovoljno za obranu, tko je živ ili mrtav, jučer je donesena i dugo planirana odluka o proglašenju svemira kao nove operativne domene obrane NATO-a. Dio je to politike prilagođavanja novim prijetnjama. Svemir je dodan operativnim domenama obrane kao što su zemlja, zrak, more i kibernetički prostor, koji je posljednji proglašen domenom obrane NATO-a, 2016. godine. Ta odluka o svemiru ne znači da će se NATO naoružavati svemirskim oružjem, nego da će početi raditi, primjerice, na zaštiti satelita koji su ključni za komunikacije.

– Svemirski prostor također može biti izvor ugroza. Tako da se i s te strane želimo zaštitii, ali suvremeno tehnološki, nije sve u oružju. Ne brani se sve oružjem – rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.