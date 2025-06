Ovu kritičnu točku sad svi sa strahom promatraju. Od tog poremećaja svi bismo patili

Bliski istok je vodeća svjetska regija u proizvodnji nafte i glavni centar pomorske trgovine. Njegove plovne puteve predstavljaju ključnu prometnicu za teretne brodove koji prevoze naftu i brodove s kontejnerima punima roba i aparata, piše Sky News.

Izbijanja sukoba na Bliskom istoku imaju predvidljiv utjecaj na cijene nafte, uzrokujući njihov nagli porast jer investitori postaju zabrinuti zbog mogućih blokada i napada na ove pomorske rute koji mogu ograničiti opskrbu. Kao rezultat toga, premije za pomorsko osiguranje također rastu, a ti se troškovi na kraju prenose na potrošače.

To ima širi utjecaj na gospodarstvo jer nafta ulazi u proizvodni proces mnogih dobara i usluga, bilo da se radi o plastičnim igračkama ili zračnim putovanjima. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), inflacija u razvijenim gospodarstvima raste za otprilike 0,4 postotna poena za svaki porast cijene nafte od 10%. Neki stručnjaci još uvijek smiruju utjecaj na trgovinu, no regija se već suočava s izazovima.

Video zapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju posljedice izraelskih napada na Iran. Huti pobunjenici, koje podržava Iran, napadaju brodove koji prolaze Crvenim morem prema Sueskom kanalu, važnoj ruti za brodski prijevoz kontejnera.

-To je prisililo mnoge brodove da koriste duži put oko Afrike na rutama između Azije i Europe, što dodaje jedan do dva tjedna vremena putovanja i oko milijun dolara troškova po putovanju- rekla je Sarah Schiffling s Hanken School of Economics.

-Dulje putovanje također znači da je globalni kapacitet smanjen jer su brodovi dulje vrijeme zauzeti na putovanjima, a to ima posljedice na globalne prometne mreže i lance opskrbe- domeće ona. Iran je također više puta prijetio blokadom Hormuškog tjesnaca, koji povezuje Perzijski zaljev i Arapsko more.

Tjesnac upravlja četvrtinom svjetske trgovine naftom, a analitičari Goldman Sachsa predviđaju da bi blokade u Hormuškom tjesnacu mogle podići cijene naftu iznad 100 USD (74 £) po barelu. Međutim, ovo bi bio ekstreman korak za Iran koji bi razljutio njegovog glavnog kupca – Kinu – kao i Katar i Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), dvije druge velike države proizvođače nafte koje također ovise o ovom tjesnacu.