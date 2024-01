TOMISLAV KRASNEC

Ukrajinci bezobrazno obaraju ruske hipersonične Kinžale, protiv kojih, tvrdi naš stručnjak Domazet-Lošo, nema obrane!?

Ukrajinci su pokazali da postoji obrana od ruskih Kinžala i demantirali sve one, od ruskog predsjednika Vladimira Putina do umirovljenog admirala Domazeta-Loše, koji su požurili zaključivati u rusku korist, kao da je to gotova stvar.