Ovo bi mogao biti veliki problem za Moskvu: Morat će smanjiti proizvodnju 'crnog zlata'?

Ruska naftovodna tvrtka Transneft upozorila je proizvođače da bi mogli biti prisiljeni smanjiti proizvodnju nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ključne izvozne luke i rafinerije, rekla su tri izvora za Reuters. No, Transneft je na svojoj web stranici vijesti opisao kao "lažne" i dio "informacijskog rata" Zapada protiv Rusije.

Kijev je od kolovoza pojačao napade na ruske energetske objekte kako bi smanjio prihode Kremlja, s obzirom na to da su pokušaji osiguravanja kraja sukoba kroz mirovne pregovore zapeli. Prihodi od nafte i plina činili su između trećine i polovice ukupnih prihoda ruskog federalnog proračuna tijekom posljednjeg desetljeća, čineći taj sektor najvažnijim izvorom financiranja vlade.

Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su najmanje deset rafinerija, smanjivši ruski kapacitet za gotovo petinu u jednom trenutku, te oštetile vodeće baltičke luke Ust-Luga i Primorsk, rekli su ukrajinski vojni dužnosnici i izvori iz ruske industrije. Ruske vlasti nisu javno komentirale razmjere štete niti njezin utjecaj na proizvodnju i izvoz. Međutim, Transneft je posljednjih dana ograničio mogućnost naftnih tvrtki za skladištenje nafte u svom sustavu cjevovoda, rekla su dva izvora bliska ruskim naftnim tvrtkama za Reuters. Uz to, Transneft je upozorio proizvođače da bi mogao prihvatiti manje nafte ako njegova infrastruktura pretrpi daljnju štetu, rekla su dva izvora.

Napadi bi mogli prisiliti Rusiju - koja čini 9% svjetske proizvodnje nafte, no nema značajan kapacitet za skladištenje - da u konačnici smanji proizvodnju, ustvrdili su izvori. Sva tri izvora zatražila su anonimnost zbog osjetljivosti teme.

"Pojavljivanje takvih lažnih vijesti s pozivanjem na neke neimenovane izvore u ruskom kompleksu goriva i energije nanosi štetu ugledu Transnefta", navela je tvrtka u svojoj izjavi. "To mogu biti samo pokušaji destabilizacije situacije u okviru informacijskog rata koji je Zapad pokrenuo protiv Ruske Federacije."

Zapad je uveo niz sankcija Rusiji zbog njezine invazije Ukrajine, fokusirajući se uvelike na njezin naftni i plinski sektor. No, Moskva je uspjela preusmjeriti većinu izvoza nafte u Aziju gdje su Indija i Kina njezini primarni kupci.

Prošli tjedan, ukrajinske bespilotne letjelice prvi su put od početka rata 2022. godine pogodile najveću rusku naftnu luku Primorsk te je privremeno prisilile na obustavu operacija. Primorsk ima kapacitet za izvoz više od 1 milijun barela nafte dnevno, odnosno više od 10% ukupne ruske proizvodnje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi nanijeli značajnu štetu, a napade na rusku naftnu infrastrukturu nazvao je "sankcijama koje djeluju najbrže".

Primorsk je djelomično obnovio rad u subotu, no nejasno je koliko će vremena biti potrebno za potpuni popravak, rekla su dva izvora. Rusija je već izgubila dio kapaciteta za izvoz nafte nakon drugog napada bespilotnom letjelicom na naftni terminal Ust-Luga na Baltičkom moru u kolovozu, prema izvorima iz industrije.