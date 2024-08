Ove zemlje strahuju da će biti nove Putinove mete, smislili odgovor na prijetnje: 'Želimo odvratiti bilo kojeg neprijatelja'

Dok njihovi instruktori viču zapovijedi, deseci studenata koji sudjeluju u pilot-programu češke vojske, usmjerenom na povećanje opadajućih brojeva regrutacija, puze kroz šumsko grmlje noseći borbene puške i učeći ispravne položaje za pucanje. Poput većine bivših sovjetskih satelitskih država koje su sada u NATO-u, Češka Republika godinama nije ispunila ciljeve regrutacije i borila se da održi broj vojnika, no vojnim jedinicama i dalje nedostaje ljudstva, a ruska invazija na Ukrajinu predstavlja ozbiljan podsjetnik na potencijalnu prijetnju regiji, prenosi Reuters.

Oko 80 čeških srednjoškolaca odlučilo je provesti dio ljeta učeći o vojnom životu u četverotjednom programu obuke koji se provodi u zatvorenoj vojnoj zoni 94 kilometra zapadno od glavnog grada Praga. No, general Karel Rehka, načelnik čeških oružanih snaga, nazvao je trenutni sustav neodrživim.

Rekao je za Reuters da program koji vodi 4. brigada, djeluje sa samo 50 posto kapaciteta zbog nedostatka vojnika i pruža studentima rani uvid u vojni život. "Želimo odvratiti bilo kojeg potencijalnog neprijatelja u budućnosti", rekao je Rehka. "Ako ne učinimo ništa u vezi s nedostatkom ljudskih resursa u vojsci..., to bi moglo značiti da nećemo moći očuvati svoj mir i odbiti bilo kojeg potencijalnog neprijatelja."

U 2021. godini Česi su postigli 56 posto svog cilja regrutacije, a u 2022. taj broj porastao je na 85 posto, prema najnovijim podacima vojske. Česi nisu jedini. Zemlje diljem istočne Europe bore se s regrutiranjem novih vojnika i zadržavanjem iskusnih u regiji, u kojoj Poljska, Mađarska, Rumunjska i Slovačka dijele granicu s Ukrajinom. "Ne možemo ništa bez ljudi - ako moderniziramo opremu, a nemamo dovoljno kompetentnih i motiviranih ljudi, to je sve bačen novac", rekao je Rehka.

Zemlje zapadne Europe u NATO-u suočavaju se sa sličnim izazovima. U srpnju je Reuters izvijestio da će NATO trebati između 35 i 50 dodatnih brigada kako bi u potpunosti ostvario svoje nove planove za obranu od bilo kakvog napada na teritorij saveza od strane Rusije.

Ali pitanje je bliže zemljama istočne Europe koje su provele četiri desetljeća pod sovjetskom dominacijom i dugo upozoravale na prijetnju od asertivnije Rusije pod predsjednikom Vladimirom Putinom. "Također vidimo mogućnost ruske agresije na nas... u roku od nekoliko godina", rekao je za Reuters bivši češki zamjenik ministra obrane Tomas Kopecny, praški izaslanik za pitanja obnove Ukrajine. "Stoga, u slučaju da Rusija napadne, trebamo znati da možemo računati na određeni broj vojnika i sposobnosti."

Vlade su se okrenule digitalnim marketinškim kampanjama, povećale bonuse za regrutaciju i razmatrale opcije, uključujući dekret češkog ministarstva obrane koji stupa na snagu 1. rujna i snižava medicinske zahtjeve za profesionalne vojnike, rezerviste i nove regrute. No, s niskom stopom nezaposlenosti diljem istočne Europe, veliki je izazov uvjeriti mlade ljude da se prijave za manje novca nego što mogu zaraditi u privatnom sektoru. "Ima izazova. Oni su povezani s činjenicom da je tržište rada ovdje vrlo konkurentno", rekao je general bojnik Karol Dymanowski, prvi zamjenik načelnika Glavnog stožera poljskih oružanih snaga, za Reuters.

U Poljskoj vladini i vojni dužnosnici kažu da postižu postavljene ciljeve regrutacije, planirajući povećanje ograničenja regrutacije, no kritičari dovode u pitanje je li cilj izgradnje vojske koja broji 300.000 vojnika realan. Najveća zemlja istočne Europe također nastoji povećati izdvajanja za obranu na gotovo pet posto BDP-a i nedavno je pokrenula kampanju za regrutaciju pod nazivom "Odmor s vojskom", koja nudi osnovnu vojnu obuku za građane u dobi od 18 do 35 godina u trajanju od 28 dana. No, podaci ministarstva obrane pokazuju da je, iako je broj regruta porastao u posljednjim dostupnim brojkama, rekordnih 9.000 profesionalnih vojnika napustilo službu u 2023. godini.

Dok je Dymanowski rekao da je to "prirodan proces", pukovnik Bogdan Sowa, voditelj Uprave za organizaciju i regrutaciju u Glavnom stožeru Poljske, objasnio je da postoji značajna skupina koja napušta vojsku samo nekoliko godina nakon početka službe. "Pokušavamo pripremiti atraktivnije ponude za njih, stvarajući nove financijske poticaje", rekao je Sowa.

Mađarska vojska - koja nije objavila ažurirane brojke regrutacije - pokrenula je medijsku kampanju koristeći jumbo plakate, oglase i vojnu TV seriju koja će se emitirati do kraja 2024. godine kako bi pronašla nove vojnike. U Rumunjskoj je vlada pokrenula kampanje za regrutaciju nakon što su nedavni podaci ministarstva obrane pokazali da je 43 posto časničkih mjesta nepopunjeno, zajedno s 23 posto vojnika i drugih profesionalnih rangova. Rumunjska ima četiri baterije raketnog sustava Patriot, ali samo su dvije operativne, dok je vlada kupila brojne borbene avione F-16, ali nema dovoljno obučenih pilota koji bi ih mogli pilotirati.

"Treba razmotriti koje zakone treba promijeniti, ne samo u Rumunjskoj već i u drugim zemljama, kako bi se potaknuli ti ljudi (vojnici u službi) da ostanu", rekao je izvor iz obrane za Reuters. Rumunjska i druge zemlje polažu nade u novu generaciju vojnika poput češkog srednjoškolca Johna Dunke, koji sudjeluje u ljetnom kampu vojske blizu Praga i planira se prijaviti kada završi školu. "Nošenje ove uniforme uključuje osjećaj ponosa", rekao je Dunka, držeći neispaljenu pušku Bren 2 dok je odmarao od vojnih vježbi. "S obzirom na sve što se dogodilo u svijetu, drago mi je što mogu sudjelovati u kampu poput ovog."

