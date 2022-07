U Hrvatsku je stigla najveća plovna dizalica na svijetu i podignula čudo moderne arhitekture. Ovako je to izgledalo

Dugo smo ovo čekali. Danas službeno počinje teći rok kineskim izvođačima. Riječi su to Josipa Škorića, predsjednika uprave Hrvatskih cesta, pri predaji dokumentacije ekipi iz tvrtke China Road and Bridge Corporation. Radilo se o roku od 36 mjeseci i 29 dana. Kinezi su, naime, na natječaju, osim najniže cijene, ponudili i najkraći rok gradnje. U dokumentaciji bio je naveden rok od tri i pol godine, a CRBC je ponudio most sagraditi, za razliku od ostalih ponuđača, za nešto više od tri godine. Taj rok je, zbog objektivnih razloga, probijen zbog pandemije, no Kinezi su kasnili samo pola godine. Prvi vidljivi radovi u gradnji mosta počeli su već osam mjeseci poslije potpisivanja ugovora, odnosno potkraj 2018., nakon novih istražnih radnji.