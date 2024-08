Ovaj čovjek je radio popis onih koji nisu dobrodošli u Srbiju: 'Žalim što se tome nisam više posvetio'

06, October, 2022, Belgrade - A meeting of officials from Serbia, Austria and Hungary on the management of migration processes was held in the Palace of Serbia. Aleksandar Vulin. Photo: Milos Tesic/ATAImages 06, oktobar, 2022, Beograd - U Palati Srbija odrzan je sastanak zvanicnika Srbije, Austrije i Madjarske o upravljanju procesima migracija. Photo: Milos Tesic/ATAImages Photo: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Foto: Milos Tesic