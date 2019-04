Nada Murganić:

'Ova Vlada opredijelila se za nultu stopu tolerancije prema svim oblicima nasilja'

- Želim vjerovati da Vlada RH na čelu s premijerom ide u tom pravcu jer je u više navrata rečeno da postoji politička volja. To smo puno puta čuli od svih vlada do sada od osnutka naše zemlje, međutim to je ostalo na deklarativnoj razini. Ovaj put se nešto ipak drugačije događalo - rekla je Neva Tölle