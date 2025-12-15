Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Svečano otvorenje

Otvorenje JYSKa u Prelogu uz donaciju Knjižnici i čitaonici

JYSK
Foto: JYSK
1/3
VL
Autor
Promo
15.12.2025.
u 10:34

Natječaj „JYSK donira Prelogu“ službeno je završen, a među pristiglim projektima za unapređenje života lokalne zajednice najveći broj glasova građana osvojila je Knjižnica i čitaonica Grada Preloga – mjesto koje okuplja djecu, mlade i obitelji te svakodnevno potiče maštu, inspiraciju i osjećaj zajedništva. Donacija je stigla nakon JYSKovog natječaja na koji su se prijavile brojne udruge i institucije s inspirativnim idejama za unapređenje života lokalne zajednice – a upravo su glasovi građana odlučili da podrška ide Knjižnici i čitaonici Grada Preloga.

U sklopu donacije, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga preuzet će stolice, stolove, police i ormare koji će omogućiti reorganizaciju i revitalizaciju dječjeg odjela i odjela za mlade. Poseban naglasak bit će na uređenju multimedijalnih kutaka i prostora za pričaonice, stvarajući suvremen, funkcionalan i privlačan ambijent za korisnike svih uzrasta.

JYSK
Foto: JYSK

Donaciju su u ime Knjižnice i čitaonice Grada Preloga preuzele knjižničarke Maja Lesinger i Dominika Lukačić – Mrković, koje su zahvalile na podršci: “Zahvaljujemo na donaciji koja će nam uvelike pomoći u osmišljavanju funkcionalnijeg i atraktivnijeg knjižničnog prostora. U procesu smo reorganizacije odjela kako bismo stvorili više prostora za učenje, igru, druženje i kreativne aktivnosti, a donirani namještaj bit će važan korak prema tome cilju. JYSKova podrška nam puno znači i izravno doprinosi kvaliteti naših usluga za djecu i mlade“, istaknula je Maja Lesinger.

Donaciju su ispred JYSKa uručili Denis Ristemi, Store Manager JYSKa Križevci, i Mirko Mlinarić, Store Manager JYSK Prelog, koji je naglasio važnost suradnje s lokalnom zajednicom: „Naš je cilj uvijek biti više od trgovine – želimo biti aktivan partner lokalne zajednice. Drago nam je što su građani prepoznali važnost projekta knjižnice i što zajedno možemo pomoći u stvaranju modernijeg i poticajnijeg prostora za mlade“, izjavio je Mirko Mlinarić.

JYSK
Foto: JYSK

Otvorenje nove JYSK trgovine u Prelogu

Povodom dolaska u Prelog, JYSK najavljuje i otvorenje svoje prve trgovine u gradu. Svečano otvorenje održat će se u srijedu, 17. prosinca 2025. godine, od 8 sati, na adresi Čakovečka ulica 113, Hey Park, Prelog.

Nova trgovina prostire se na gotovo 1150 m² te otvara 6 novih radnih mjesta, čime JYSK dodatno doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva i stvaranju novih prilika u zajednici.

Povodom otvorenja pripremljen je poseban popust od 20% na sve proizvode – uključujući i one već snižene – uz minimalnu kupnju od 20 €

Uz popuste, kupce očekuju i dodatni pokloni, a detalje možete pogledati ovdje.

Ključne riječi
Prelog JYSK

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Čarobni pogled iz zraka na najjužniju kopnenu točku Hrvatske
Video sadržaj
JUŽNA VRATA LIJEPE NAŠE

Dug je tek 2,5 km, ali vraćanje tog poluotoka pod hrvatski suverenitet imalo je presudnu važnost NN Ključna pitanja još bez odgovora

Prije točno 23 godine, nakon čitavog desetljeća neizvjesnosti i međunarodnog nadzora, poluotok Prevlaka vraćen je pod puni hrvatski suverenitet. Iako je riječ o poluotoku dugom tek 2,5 kilometra i površine od jedva jednog četvornog kilometra, njegovo vraćanje pod hrvatski suverenitet imalo je golemo strateško, povijesno, ali i simboličko značenje, jer taj je čin definitivno označio teritorijalno zaokruživanje Hrvatske. Ipak, neka ključna pitanja vezana za granicu sa susjednom Crnom Gorom, od tada pa do danas, ostala su neriješena

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!