Otvorenje JYSKa u Prelogu uz donaciju Knjižnici i čitaonici

Natječaj „JYSK donira Prelogu“ službeno je završen, a među pristiglim projektima za unapređenje života lokalne zajednice najveći broj glasova građana osvojila je Knjižnica i čitaonica Grada Preloga – mjesto koje okuplja djecu, mlade i obitelji te svakodnevno potiče maštu, inspiraciju i osjećaj zajedništva. Donacija je stigla nakon JYSKovog natječaja na koji su se prijavile brojne udruge i institucije s inspirativnim idejama za unapređenje života lokalne zajednice – a upravo su glasovi građana odlučili da podrška ide Knjižnici i čitaonici Grada Preloga.

U sklopu donacije, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga preuzet će stolice, stolove, police i ormare koji će omogućiti reorganizaciju i revitalizaciju dječjeg odjela i odjela za mlade. Poseban naglasak bit će na uređenju multimedijalnih kutaka i prostora za pričaonice, stvarajući suvremen, funkcionalan i privlačan ambijent za korisnike svih uzrasta.

Foto: JYSK

Donaciju su u ime Knjižnice i čitaonice Grada Preloga preuzele knjižničarke Maja Lesinger i Dominika Lukačić – Mrković, koje su zahvalile na podršci: “Zahvaljujemo na donaciji koja će nam uvelike pomoći u osmišljavanju funkcionalnijeg i atraktivnijeg knjižničnog prostora. U procesu smo reorganizacije odjela kako bismo stvorili više prostora za učenje, igru, druženje i kreativne aktivnosti, a donirani namještaj bit će važan korak prema tome cilju. JYSKova podrška nam puno znači i izravno doprinosi kvaliteti naših usluga za djecu i mlade“, istaknula je Maja Lesinger.

Donaciju su ispred JYSKa uručili Denis Ristemi, Store Manager JYSKa Križevci, i Mirko Mlinarić, Store Manager JYSK Prelog, koji je naglasio važnost suradnje s lokalnom zajednicom: „Naš je cilj uvijek biti više od trgovine – želimo biti aktivan partner lokalne zajednice. Drago nam je što su građani prepoznali važnost projekta knjižnice i što zajedno možemo pomoći u stvaranju modernijeg i poticajnijeg prostora za mlade“, izjavio je Mirko Mlinarić.

Foto: JYSK

Otvorenje nove JYSK trgovine u Prelogu

Povodom dolaska u Prelog, JYSK najavljuje i otvorenje svoje prve trgovine u gradu. Svečano otvorenje održat će se u srijedu, 17. prosinca 2025. godine, od 8 sati, na adresi Čakovečka ulica 113, Hey Park, Prelog.

Nova trgovina prostire se na gotovo 1150 m² te otvara 6 novih radnih mjesta, čime JYSK dodatno doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva i stvaranju novih prilika u zajednici.

Povodom otvorenja pripremljen je poseban popust od 20% na sve proizvode – uključujući i one već snižene – uz minimalnu kupnju od 20 €.