Putnica kruzera otkrila da je bolestan i liječnik: 'Liječio je sve dan i noć, bio je fantastičan...'

Tri osobe s kruzera MV Hondius preminule su, a još nekoliko ih je oboljelo, zbog čega su brod i svi njegovi putnici sada izolirani uz obalu Zapadne Afrike. Na kruzeru je došlo do izbijanja hantavirusa, a to je bio veliki šok za putnike koji isprva nisu znali što se događa. Svoje je iskustvo ispričala Irkinja Ann Lane, jedna od gotovo 150 ljudi zarobljenih na kruzeru.

"Pravi šok bio je kada su prvi ljudi umrli jer jednostavno nismo znali što je to. Isprva smo mislili da je taj čovjek možda samo umro u kabini, možda iznenada. Nitko zapravo nije očekivao ništa drugo nakon što je taj jadni čovjek umro", kazala je za The Irish Times. Naime, muškarac iz Nizozemske preminuo je na brodu, a njegova se supruga razboljela i umrla nakon što je napustila kruzer. Imali su 69 i 70 godina.

"Dok je bila na brodu prije nego što je sišla na Sv. Heleni, činila se dobro. Zato je to bio strašan šok - čuti da su oboje umrli. A onda je umrla još jedna osoba, žena, i njezino tijelo je još uvijek na brodu. To je užasno tužno, stvarno strašno tužno. Ali imamo povjerenja u [organizatore putovanja] Oceanwide. Sada su bolesni brodski liječnik i jedan član ekspedicijskog osoblja. Liječnik je liječio sve dan i noć, stvarno posvećen svom poslu - bio je fantastičan. Mlađi je čovjek, Britanac. Bolestan je već nekoliko dana, možda od prošlog četvrtka", opisala je Lane.

Medicinsko osoblje, kako je kazala, stiglo je na brod te uzelo potrebne uzorke. S obzirom na to da hantavirus ima više slojeva, utvrđuje se o kojem je točno riječ. Nakon što se utvrdi soj, rekla je da bi oboljeli trebali biti prebačeni s broda. Ostali bi putnici trebali ploviti do Kanarskih otoka odakle bi trebali odletjeti svojim domovima. Glasnogovornik Oceanwide Expeditionsa rekao je da su putnici dobili uputu da ostanu u svojim kabinama kako bi se spriječilo moguće širenje virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako je 2. svibnja dobila prijavu vezanu uz skup slučajeva teških respiratornih bolesti među putnicima na kruzeru. Do 4. svibnja identificirano je sedam slučajeva (dva laboratorijski potvrđena slučaja hantavirusa i pet sumnjivih slučajeva), uključujući tri smrtna ishoda, jednog kritično bolesnog pacijenta i tri osobe s blagim simptomima. Simptomi su se pojavili između 6. i 28. travnja te uključivali, između ostaloga, vrućicu, gastrointestinalne smetnje i brzi razvoj upale pluća.

"Infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Riječ je o rijetkoj, ali teškoj bolesti koja može biti smrtonosna. Iako neuobičajeno, u prethodnim epidemijama virusa Andes (određene vrste hantavirusa) zabilježen je ograničeni prijenos s čovjeka na čovjeka", naveo je WHO koji je procijenio rizik za globalnu populaciju od ovog događaja kao nizak te istaknuo kako će nastaviti pratiti epidemiološku situaciju. Brod je isplovio iz Ushuaie u Argentini 1. travnja te se više puta zaustavio u udaljenim i ekološki raznolikim područjima. WHO navodi kako opseg kontakta putnika s lokalnom divljinom tijekom putovanja ili prije ukrcaja u Ushuai još uvijek nije utvrđen.

Iako je WHO ranije objavio kako je Španjolska pristala primiti kruzer, Ministarstvo zdravstva Španjolske navelo je kako pomno prati situaciju na brodu te kako tek mora odlučiti o najprikladnijoj luci pristajanja. Do tada Ministarstvo zdravstva, kako navodi, neće donositi nikakvu odluku. "Nakon sastanka održanog između timova Ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, dogovoreno je da će ovog poslijepodneva brod pregledati tim epidemiologa. Ovaj će pregled omogućiti procjenu stanja osoba na brodu, utvrđivanje ima li još osoba sa simptomima te identificiranje kontakata visokog i niskog rizika. To će pomoći u donošenju odluka o procesima repatrijacije i daljnjoj ruti broda", istaklo je španjolsko ministarstvo.