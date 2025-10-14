Rođeni pod nesretnom zvijezdom: Ove horoskopske znakova prati peh u životu i slomljeno srce u ljubavi

Dok se čini da neki ljudi s lakoćom plove kroz život, drugi se neprestano spotiču o nevidljive prepreke. Je li to puka slučajnost ili iza svega stoji neki dublji uzorak? Astrologija nudi zanimljiv uvid u ovu problematiku. Svaki horoskopski znak nosi sa sobom specifične karakteristike koje život mogu učiniti lakšim, ali ponekad i znatno kompliciranijim. Prema pisanju njemačkog Bilda, postoji pet znakova koje sreća često zaobilazi. U nastavku otkrijte o kojima je riječ i tko bi trebao posebno pripaziti u ljubavi.

Horoskopski znakovi koje prati peh u životu

Ribe: Ribe su poznate kao izrazito osjetljivi, intuitivni i emotivni pojedinci. Njihova sklonost da se vode osjećajima čini ih podložnima tuđim utjecajima i često prebrzo poklanjaju svoje povjerenje. Upravo ih to čini ranjivima na razočaranja, kako u svakodnevnim situacijama, tako i u projektima koji zahtijevaju dobru organizaciju. Njihov vladajući planet Neptun pojačava sklonost sanjarenju i iluzijama, zbog čega Ribe ponekad još lakše gube tlo pod nogama.

Djevica: Analitična, oprezna i iznad svega perfekcionist – to je Djevica. Pripadnici ovog znaka planiraju sve do najsitnijeg detalja u želji da sve naprave ispravno, čime sami sebi stvaraju ogroman pritisak. U svijetu koji je rijetko savršen, takav pristup brzo dovodi do frustracija i malih nezgoda. Njihova nesreća tako često proizlazi iz vlastitih, previsoko postavljenih očekivanja.

Blizanci: Pripadnici znaka Blizanaca vole isprobavati sve i spontano uskaču u nove situacije. Njihova znatiželja, komunikativnost i ljubav prema promjeni su zarazni, ali ih njihova prevrtljivost često dovodi u nevolje. Izgubljeni ključevi, propušteni sastanci ili nenamjerni konflikti česta su posljedica. Situacija postaje još kaotičnija kada je njihov vladar Merkur retrogradan, donoseći dodatnu zbrku.

Škorpion: Škorpioni su intenzivni, strastveni i često sumnjičavi. Od drugih očekuju dubinu i odanost te analiziraju situacije do najsitnijih detalja. Ta ih intenzivnost može uvući u borbe za moć ili složene emocionalne sukobe. Ipak, njihov vladajući planet Pluton osigurava da Škorpioni iz svakog izazova izađu jači i nauče vrijednu lekciju.

Ovan: Pripadnici ovog znaka poznati su kao impulzivni i puni energije. Često djeluju bez previše razmišljanja. Upravo ih ta nestrpljivost i izravnost redovito dovode u manje probleme, jer precjenjuju situacije ili reagiraju prebrzo. Bilo da se radi o naglim odlukama na poslu ili iznenadnim sukobima u privatnom životu, Ovnovi kao da trče ravno u zamke.

Bikovi su teški materijalisti, a Rakovi skloni pasivnoj agresiji: Ovo su najveće mane horoskopskih znakova

Horoskopski znakovi koji nemaju sreće u ljubavi

Ribe: U ljubavi, Ribe su istinski sanjari. Lako se i često vrlo brzo zaljubljuju, pri čemu idealiziraju partnera i zanemaruju očite znakove upozorenja. To nerijetko vodi do slomljenog srca i neuzvraćenih osjećaja. Vladar Neptun ne samo da pojačava njihove romantične fantazije, već i potencijalna razočaranja. Ribe svoju ljubavnu nesreću najčešće doživljavaju zbog previše idealizma i manjka realnosti.

Rak: Rak se ističe kao osjetljiv, brižan i emocionalno vezan znak. Ulažu cijelog sebe u odnose, što ih čini izuzetno ranjivima ako njihova briga nije uzvraćena. Budući da njima vlada Mjesec, njihov emocionalni intenzitet je pojačan. Snažno reagiraju na promjene raspoloženja, što ih čini podložnijima ljubavnim brodolomima.

Jarac: Pripadnici ovog znaka prilično su oprezni, suzdržani i sporo pokazuju svoje osjećaje. Kod njih se ljubav razvija korak po korak. Upravo zbog takvog pristupa ponekad propuštaju prilike za "pravu" vezu, jer partnerima mogu djelovati nedostižno ili nezainteresirano. Njihova rezerviranost može dovesti do nesporazuma i propuštenih prilika.

Škorpion: Škorpioni vole intenzivno i isto očekuju od partnera. Njihova ljubomora i strast mogu stvoriti pritisak koji opterećuje vezu. Sukobi, igre moći i emocionalni vrtuljci tipične su nesretne situacije za Škorpione. Njihova potreba za dubinom čini ih podložnima ljubavnim dramama, pogotovo ako partner ne može pratiti njihov tempo.

Djevica: Perfekcionizam i visoki standardi Djevica mogu uplašiti potencijalne partnere. Sklone su analiziranju osjećaja i preispitivanju svake situacije, zbog čega se teško otvaraju i stvaraju bliskost. Njihov vladar Merkur podržava racionalno razmišljanje, što u ljubavi može biti problem. Nesreća Djevica u ljubavi očituje se kroz propuštene prilike, sitne svađe i emocionalne nesigurnosti.

Ovaj horoskopski znak večina ljudi ne voli jer je manipulativan i nevjeran, tvrdi astrologinja: