Prije 50 godina očevi se brinuli o djeci 16 minuta, danas 59

Iako se zapadno društvo kune u rodnu ravnopravnost muškaraca i žena, ni u jednoj razvijenoj zemlji očevi ne provode jednako vremena s djecom kao i majke.

No učinjen je velik pomak u odnosu na razdoblje od prije pet desetljeća, osobito u razvijenijim zemljama i među roditeljima srednje klase. Prosječna majka 1965. trošila je 54 minute dnevno u brizi za djecu, a već 2012. dnevno je provodila dvostruko više vremena s djecom, odnosno 104 minute. Prosječni očevi prije 50-ak godina trošili su tek 16 minuta dnevno za vlastitu djecu, a danas s njima provode 59 minuta dnevno. Barem oni osvješteniji koji su svjesni da je nekadašnje patrijarhalno društvo u kojem je briga za djecu rezervirana isključivo za majke otklizalo u prošlost.

Jaz radničke i srednje klase

Te podatke iznio je The Economist temeljem analize u 11 zemalja poput Danske, Njemačke, Nizozemske, Francuske, Kanade, Italije, Britanije, Španjolske... No zabrinjavajuće je što je stvoren jaz između roditelja iz radničke i srednje klase, kojeg nekoć nije bilo jer srednja klasa s djecom provodi pola sata više dnevno od radničke klase, što je posljedica i njihovih lošijih poslova i težeg života. Među razvijenim zemljama iznimka je Francuska u kojoj majke danas provode manje vremena s djecom nego nekoć, a i obrazovaniji Francuzi u prosjeku manje vremena provode s djecom od očeva na Zapadu. Objašnjava se to stereotipom o francuskom paru koji uživa u vinu i ignorira potomke. Nas se u istraživanju ne spominje i, iako hrvatski očevi više nisu samo očevi u prolazu kao prije, još je u parkovima daleko više majki nego očeva, da ne govorimo o pedijatrijskim ordinacijama i roditeljskim sastancima u školama. No neki muškarci kažu da im žene, eto, ne prepuštaju skrb za djecu u tim situacijama. Pilarov barometar hrvatskog društva iz 2016. pokazao je da je samo 28% muškaraca izjavilo da se jednako brinu za djecu kao i partnerice.

Napredni Danci

Sociologinja Sonja Podgorelec ističe da se još majke više skrbe za djecu, ali i da su danas i kod nas mladi očevi sve uključeniji u skrb o djeci. Drži da je trend u Hrvatskoj sličan kao i u razvijenim zemljama. Na podatak da roditelji iz srednje klase danas provode više vremena s djecom od roditelja iz radničke klase kaže da je, nažalost, ista stvar i kad uspoređujete zdravlje radnika, koje je lošije nego u srednjoj klasi.

– Roditelji iz radničke klase danas puno više rade, rade teže poslove i to što provode manje vremena s djecom ne znači da manje vole svoju djecu i da se ne žele brinuti za njih, nego preopterećeni imaju manje vremena za njih. I manje novca za zajedničke aktivnosti, izlete, sportove. Kulturološki krug srednje klase takav je da se više educiraju i pripremaju za roditeljstvo, imaju više vremena i novca za izlete i odmor s djecom od roditelja iz radničke klase – kaže Podgorelec. Danas se, dodaje, smanjuju kulturološke razlike jer se nekoć podrazumijevalo da se žena u kući brine za djecu, a muškarac donosi novac. Baka joj je govorila da su joj djeda zafrkavali kad je kćer, njezinu majku, vozio u kolicima jer to nije “muški posao”. Inače s djecom najviše vremena provedu očevi Danci i Britanci.

Ravnateljica zagrebačke Poliklinike za zaštitu djece prof. Gordana Buljan Flander slaže se da su u nas još majke primarni skrbnici djece, ali i da se sve više očeva uključuje u brigu o djeci, što vidi i po tome što takvi očevi traže skrbništvo kod razvoda, a i sve je više očeva koji djecu dovode liječniku, odnosno psihologu.

– Naše društvo još očekuje da majka bude primarni skrbnik djece i ta uloga majke prevladava kod nas. Prije 70 godina smatralo se da dijete mora biti privrženo jednoj osobi i to je najčešće bila majka, a danas se zna da je privrženost dvojna i da dijete ima jednaku potrebu za brigom i majke i oca. Dijete od majke dobiva brigu i njegu, a od oca istraživački duh, zaigranost. Za zdrav razvoj djeci je nužna briga i oca i majke i zato je važno da društvo potiče skrb očeva za djecu i da, kad govorimo o pronatalitetnoj politici, roditeljima omogući uvjete i vrijeme za kvalitetniju brigu o djeci.

