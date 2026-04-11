Prva moderna europska predizborna kampanja u kojoj je na masovan način stvorena paralelna stvarnost

Peter Magyar (45), odvjetnik, bivši diplomat i od prije dvije godine čelnik mađarske oporbe, oduvijek je bio pun samopouzdanja. Ali tijekom predizborne kampanje, a posebno posljednjih tjedana uoči izbora 12. travnja, lider stranke Tisza prošao je kroz primjetnu promjenu – već nastupa kao pobjednik i kao menadžer promjene vlasti.

Aktualnu vladu naziva „vladom u odlasku". Na gotovo svakom javnom nastupu i u gotovo svakom intervjuu kaže da je promjena sustava već počela. Detaljno navodi koji će biti prvi ključni unutarnjopolitički i vanjskopolitički potezi nove mađarske vlade i kako namjerava pružiti ruku i onima koji za njega neće glasati, piše DW.

Magyar time odražava raspoloženje velikog dijela mađarskog društva. Nezadovoljstvo Viktorom Orbanom i njegovim sustavom već duže raste. Sada se u zemlji osjeća nešto poput poletne atmosfere uoči temeljnih promjena. No istovremeno vlada i velika uznemirenost zbog kampanje Viktora Orbana, koja je izgradila paralelni svijet pun izmišljenih opasnosti za Mađarsku. Prema istraživanjima javnog mnijenja, prisutan je i snažan strah da bi Orbanov režim u posljednjem trenutku mogao otkazati izbore ili lažirati njihov rezultat.

U Orbanovoj kampanji su prvi put masovno korištene i video-snimke generirane umjetnom inteligencijom s lažnim sadržajem. Bila je to prva moderna europska predizborna kampanja u kojoj je na tako masovan način stvorena paralelna stvarnost. Portal Telex je to sažeo ovako: „Na kraju kampanje ostaje samo jedno pitanje – je li jači strah ili nada?"

Većina neovisnih istraživačkih instituta neposredno pred izbore prognozira jasnu pobjedu stranke Tisza Petera Magyara. Jedno istraživanje joj čak daje dvotrećinsku većinu. Takve ankete ipak treba uzeti s oprezom, jer često nedovoljno obuhvaćaju važne skupine birača i pojedine regije u Mađarskoj.

Istraživači javnog mnijenja Attila Juhasz i Robert Laszlo iz budimpeštanskog instituta Political Capital u završnici predizborne kampanje Orbanove stranke Fidesz primjećuju pomak „od sigurnog ka neizvjesnom izboru" – aludirajući na izborni slogan Fidesza „Siguran izbor". U tjednima uoči izbora pažnju su privukla spektakularna otkrića o makinacijama u Orbanovom sustavu. To je, čini se, dovelo do snažne promjene raspoloženja kod mnogih do tada neodlučnih birača.

Možda najveći utjecaj na promjenu raspoloženja imao je intervju bivšeg policijskog istražitelja Bencea Szaboa. Njegov odjel za borbu protiv pedofilskog kriminala na internetu iskorišten je u tajnoj operaciji Orbanove vlade protiv stranke Tisza – sa ciljem da se ta stranka paralizira i da joj se unište izborne šanse. Riječ je o slučaju bez presedana u novijoj povijesti Mađarske, a u pojedinostima i grotesknom.

U liku savjesnog, poštenog i politički neutralnog policijskog istražitelja Szabo, koji je sa svojim sumnjama u prljave političke operacije kod nadređenih naišao na zid šutnje i zato se obratio javnosti, očigledno su se prepoznale stotine tisuća Mađara, što su pokazale reakcije nakon njegovog intervjua.

Sličan odjek izazvala su i nedavna otkrića o teškom, pa i katastrofalnom stanju u mađarskoj vojsci, dok je vlada istovremeno planirala skupu vojnu misiju u afričkoj državi Čad – očigledno prije svega zato što je Orbanov sin Gaspar razvio bizarnu, vjerski inspiriranu viziju „spašavanja Afrike". O neobičnom životnom putu Orbanovog sina – od profesionalnog nogometaša u Mađarskoj, preko kršćanskog pokreta preporoda u Ugandi do britanske elitne vojne akademije Sandhurst – u Mađarskoj se već godinama često piše.

Posljednjih tjedana mađarsku javnost potresle su i brojne druge afere. Dokumentarni film „Cijena glasa", objavljen krajem ožujka na YouTubeu, pokazuje kako Orbanova stranka Fidesz godinama kupuje glasove siromašnih Mađara, Roma i narkomana. Početkom veljače otkriveno je i da tvornica baterija tvrtke Samsung u gradu Göd, sjeverno od Budimpešte, izlaže radnike ozbiljnim zdravstvenim rizicima i zagađuje životnu sredinu. Orbanova vlada je već dugo znala za to, ali je problem zataškala.

Istovremeno, javnost je saznala i za luksuzno renoviranje zgrade Narodne banke u Budimpešti. Bivši guverner György Matolcsy, nekada Orbanov najvažniji čovjek za financijsku politiku, između ostalog je sebi tamo ugradio privatni toalet sa zlatnim četkama za WC. U međuvremenu je obitelj Matolcsy, zajedno s imovinom za koju se tvrdi da je stečena sumnjivim financijskim manevrima, navodno emigrirala u Dubai.

U javnosti se tako učvrstila slika elite koja se bez stida bogati, kojoj su zdravlje stanovništva i zaštita životne sredine u Mađarskoj nevažni, a koja istovremeno neprestano optužuje kritičare da rade protiv nacionalnih interesa. Mnogim Mađarima to sada zvuči posebno cinično. Naime, posljednjih dana mađarski i međunarodni mediji objavili su zapisnike i audio-snimke razgovora Viktora Orbana i njegovog ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta sa čelnicima Rusije. Iz njih proizlazi da se obojica na krajnje neugodan način dodvoravaju Kremlju. Tako se, na primjer, Orban u razgovoru s Vladimirom Putinom uspoređuje s mišem koji pomaže lavu.

Zanimljivo je da premijer i njegova stranka na to uglavnom nisu reagirali demantijima, već tvrdnjama da Mađarsku brane od špijunaže, pokušaja prevrata ili vojnog napada iz Ukrajine. Upravo pod sloganom o navodnom miješanju Ukrajine i Europske unije već mjesecima se vodi čitava predizborna kampanja Orbana i njegove stranke. Ona je kulminirala Orbanovom grotesknom izjavom da se na izborima odlučuje o tome hoće li „Zelenski ili ja formirati buduću mađarsku vladu".