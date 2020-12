Osuđena na četiri godine robije zbog izvješća o koroni

Kina ne odustaje od kontrole informacija o novom koronavirusu. Novinarka Zhang Zhan (37) zatvorena je na četiri godine zbog objavljivanja informacija o izbijanju epidemije. Tako je danas presudio kineski sud jer je, kako piše u presudi, “izazivala svađe te provocirala nevolje”.

Zhan je prva osoba za koju je poznato da je završila pred sudom, a bila je među prvima koji su nudili svjedočanstva iz prve ruke iz prekrcanih bolnica te s praznih ulica čime je prikazala puno turobniju sliku epicentra pandemije u Wuhanu negoli su to činili kontrolirani državni mediji.

– Ne razumijem. Sve što je učinila jest to da je objavila nekoliko istinitih riječi, a za to je dobila četiri godine zatvora – rekla je Shao Wenxia, novinarkina majka.

Odvjetnik Ren Quannin rekao je da će se žaliti na presudu. Prije suđenja Quannin je rekao da Zhang vjeruje kako joj sude zbog korištenja njezina prava slobode govora. Ova situacija ide na ruku onima koji tvrde da je Kina skrivala činjenice o izbijanju zaraze novim koronavirusom. Također, primjećuju da je suđenje namjerno održano u doba zapadnjačkih praznika kako bi imalo što manje publiciteta u zapadnim medijima koji su, naravno, Kini sve neskloniji.

Oko suda bilo je raspoređeno jako policijsko osiguranje, no to ipak nije odvratilo neke prosvjednike koji su došli pružiti podršku novinarki Zhang koja je do tada već bila u pritvoru sedam mjeseci. Stranim novinarima nije bio dozvoljen ulazak na sud uz pragmatično opravdanje – epidemiološke mjere. Nekadašnja odvjetnica Zhang Zhan u Wuhan je stigla 1. veljače i počela na YouTubeu objavljivati što se u Wuhanu događa, a to se nikako nije sviđalo vlastima u Pekingu. U pritvoru je i štrajkala glađu zbog čega ju je policija vezala i hranila na silu. Puštanje uz jamčevinu nije dozvoljeno.