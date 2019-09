Oštrije kažnjavanje obiteljskog i spolnog nasilja: Uvode se nove kvalifikacije

Ministarstvo pravosuđa ispunilo je obećanje inicijativi “#spasime” i u javno savjetovanje uputilo tri zakona čiji bi krajnji učinak trebao biti efikasnije sprečavanje i oštrije kažnjavanje obiteljskog i spolnog nasilja. Riječ je o, kako je i najavljeno, najvažnijim promjenama koje se odnose na kazneno djelo silovanja, a uvode se i nove kvalifikacije vezane za nasilje nad bliskim, ali i službenim osobama, u krug kojih će ubuduće ulaziti i socijalni radnici te učitelji.

Što je pristanak na seks

Znatna promjena o kojoj se do sada nije govorilo je predloženo inkriminiranje nepridržavanja samostalne mjere opreza određene sudskom odlukom. U praksi se do sada događalo da obiteljski nasilnici po izlasku iz pritvora krše propisane mjere opreza, primjerice nepribližavanja žrtvi, čime se žrtvu zastrašivalo i dodatno viktimiziralo, a nasilnika se zbog toga nije moglo vratiti u istražni zatvor. Takvoj praksi Ministarstvo želi stati na kraj propisivanjem nepridržavanja samostalne mjere kao zasebnog kaznenog djela, za koje će se zapriječiti kazna do dvije godine zatvora.Kada je riječ o kaznenim djelima silovanja, najvažnija je novost da se ukida kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka, a “svaki nekonsenzualni spolni odnošaj ili s njim izjednačena spolna radnja, kao i svaki bitan doprinos u njihovu počinjenju, i kada nije uporabljena sila ili prijetnja na život i tijelo silovane ili druge osobe” smatrat će se silovanjem.

Zakonom se propisuje i što se smatra pristankom na spolni odnos i izrijekom se navodi da pristanak postoji “ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku”. Uz proširenje biti kaznenog djela predviđene su i veće minimalne kazne za silovanje pa će se spolni odnos uz uporabu sile ili prijetnje ubuduće kažnjavati s minimalno tri, umjesto sadašnje jedne godine zatvora. Kazne su postrožene i kada je riječ o silovanju bez uporabe sile pa će se onoga “tko s drugom osobom bez njezina pristanka izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju” kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

Oštrije kazne novi zakon predviđa i za kaznena djela protiv života i tijela. Primjerice, za sakaćenje ženskih spolnih organa popisuje se kazna od jedne do pet, a ako je riječ o djetetu ili bliskoj osobi od tri do deset godina zatvora. Snažnije će se kažnjavati i nanošenje teških tjelesnih ozljeda, a ako su nanesene iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema službeniku na dužnosti. Minimalna kazna za ovaj oblik nasilja pomiče se s jedne na tri godine zatvora, dok maksimalna ostaje na 10 godina. Pritom se krug službenih osoba koje se na ovaj način štiti na dužnosti širi i na socijalne i prosvjetne radnike.

Uhođenje bliskih osoba

Mijenjaju se i odredbe vezane uz uhođenje bliskih osoba, no ne kako bi se pooštrile kazne, nego kako bi se promijenio krug osoba nad kojima se može počiniti kvalificirano kazneno djelo uhođenja. Po sadašnjem zakonu to su “sadašnji ili bivši bračni ili izvanbračni drug ili životni partner ili neformalni životni partner, osoba s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi ili dijete”. U prijedlogu novog kaznenog zakona govori se, pak, o posebnim okolnostima uhođenja “ako je djelo počinjeno u odnosu na blisku osobu, osobu s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi ili prema djetetu”, dok zapriječena kazna ostaje na istoj razini i iznosi tri godine zatvora. Nova odredba, dakle, više izrijekom ne spominje formalne i neformalne životne partnere, a iako bi svi oni trebali biti obuhvaćeni pojmom bliske osobe, bit će zanimljivo pratiti reakcije LGBT zajednice, budući da je brisanje životnih partnerstava iz bilo kojeg zakona, čak i ako ništa bitno ne mijenja, indikativno na simboličkoj razini.