Ostali iznenađeni prizorom iz njemačke kupaonice: 'To je ondje normalno'

Iako mogu pripadati istom civilizacijskom krugu običaji pojedinih kultura često su iznenađujući za pripadnike drugih kultura unutar tog velikog kruga.

Tako je njemačka pa i hrvatska navika da veš mašinu drže u kupaonici iznenadila neke tviteraše nakon što je jedna korisnica te društvene mreže objavila kako je u Njemačkoj normalno da se perilica rublja drži u kupaonici, a ne u kuhinji kako je to običaj u nekim dijelovima svijeta poput Velike Britanije.

In Germany it‘s the MOST NORMAL thing that washing machines are placed in bathrooms and not in the kitchen where it definitely doesn‘t belong???? IM- pic.twitter.com/s5evTPwgap