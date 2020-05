Osobe umrle od COVID-19 mogle su živjeti u prosjeku još najmanje 10 godina

Muškarci umrli zbog COVID - 19 mogli su u prosjeku živjeti još 14 godina, a žene još 13 godina, proizlazi iz analize koju su proveli škotski znanstvenici sveučilišta Glasgow i Edimburg. Ako su osobe imale još neku patologiju prije negoli su oboljele od koronavirusa onda su u prosijeku mogle živjeti još 13 godina muškarci i 11 godina žene. Prema kompleksnim analizama škotskih znanstvenika Covid-19 je osobama u prosijeku oduzeo najmanje 10 godina života.

Talijanski list Sole 24 ore objavljuje danas računicu primijenjenu na Italiju. Svjetska zdravstvena organizacija, na osnovu podataka iz 2016., procjenjuje da dužina života koji se može očekivati je nešto manje od 83 godine u Italiji. No, to ne znači da osoba koja je umrla u 80. godini je mogla živjeti u prosijeku još tri godine. Naime, jedno očekivanje dužine života, a drugo je dob u kojoj se u prosijeku umire. Prema podacima talijanskog statističkog zavoda (ISTAT), oni koji imaju od 80 do 84 godine mogu očekivati da će živjeti u prosijeku još 9,5 godina.

Prema podacima talijanske civilne zaštite od 29. travnja 2020. od COVID - 19 umrlo je 27.682 osoba. Ako se računa da su te osobe u prosijeku izgubile po oko 10 godina života, onda su ukupno izgubile 277 tisuća godina života, računa Sole 24 ore, koji kaže kako je to generalizirana brojka. No, da su osobe koje su preminule jer su oboljele i od virusa Covid-19 izgubile u prosijeku 10 godina govori dovoljno o tome koliko je opasan.