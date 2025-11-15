Oslobođeni bošnjački političari koji su prekinuli izbore u Stocu, HDZ: 'Ovo je signal da nasilje može proći nekažnjeno'

Županijski sud u Mostaru pravomoćno je oslobodio bošnjačke političke dužnosnike optužbi za nasilno prekidanje lokalnih izbora u Stocu 2016. i premlaćivanje dvojice hrvatskih izbornih dužnosnika, što je HDZ BiH u nedjelju ocijenio velikim razočarenjem i odobravanjem nasilja. Općinski sud u Čapljini je ranije na zatvorske i novčane kazne osudio lokalne čelnike probošnjačkih stranaka SDA Salmira Kaplana i SDP-a BiH Demira Mahmutćehajića te aktivistu Ahmeta Ljubovića.

No, Hercegovačko-neretvanski županijski sud ih je oslobodio krivnje za incident koji je izazvao velike napetosti između Hrvata i Bošnjaka u Stocu ie doveo do ponavljanja izbora za tu općinu. Više osoba je u listopadu 2016. nasilno ušlo u biračke odbore u Stocu, napalo izborne dužnosnike i oduzelo izborni materijal, što je rezultiralo prekidom izbornog procesa. Tom prilikom su pretučeni predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Ivan Perić te čelnik lokalnog biračkoga odbora Mario Raguž koji je bio hospitaliziran u bolnici u Mostaru.

HDZ BiH je oštro osudio "razarajuću i alarmantnu" presudu koja šalje vrlo lošu poruku za pravnu sigurnost i demokratske procese u Bosni i Hercegovini. „Ova presuda, koja oslobađa odgovornosti osobe koje su nasilno prekinule izborne procese i fizički napale izborne dužnosnike, predstavlja jasan signal da nasilje može proći nekažnjeno“, navodi se u priopćenju. „Oslobađanjem optuženih, sud zapravo potvrđuje da institucije nisu u stanju štititi pravni poredak, sigurnost i demokraciju“, smatra stranka.