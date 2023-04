Osjetio se potres na kvarnerskom području: 'Nešto kao grmljavina i pod nogama trešnja'

Slabiji potres magnitude 2.4 po Richteru osjetio se ove subote u poslijepodnevnim satima u okolici Rijeke. Epicentar potresa bio je na jugu otoka Krka, javlja EMSC, i to na dubini od jednog kilometra.

Brojni građani s područja Kvarnera izvijestili su kako se podrhtavanje osjetilo. ''Osjetila se glasna tutnjava, malo se zatreslo'', javljaju građani kod Baške. ''Osjetilo se nešto kao grmljavina i pod nogama trešnja'', javljaju drugi kod Baške na jugu Krka. ''U staroj kući sam, skočila sam iz kreveta'', tvrde korisnici.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 28 km SE of #Rijeka (#Croatia) 4 min ago (local time 14:21:02). More info at:

