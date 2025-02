Osjećamo posljedice klimatskih promjena, ali se ne mijenjamo - zašto?

Tema održivosti posljednjih je nekoliko godina jedna od ključnih tema političkih i ekonomskih rasprava, ali i svakodnevnog života građana. Unatoč tome, tek smo zagrebli površinu kad je u pitanju djelovanje. S obzirom na brze promjene i upozorenja stručnjaka, Copenhagen Institute for Futures Studies, strateški partner Future Tense powered by Lürssen konferencije naglašava kako više ne smijemo biti u fazi održivosti, usmjerenoj na recikliranje i smanjenje potrošnje, već hitno moramo prijeći u fazu regeneracije. To podrazumijeva promjenu načina razmišljanja i djelovanja s ciljem obnove i regeneracije svega što smo uništili.

Zašto i dalje ne mijenjamo svoje razmišljanje i ponašanje? Započinju li promjene od korporacija, potrošača ili pak regulativnih tijela? Primjer naplate plastičnih vrećica pokazuje da regulatorne mjere mogu imati izravan utjecaj na potrošačke navike. No, zašto nam je potrebna vanjska regulativa kako bismo usvojili poželjna ponašanja? Ovo su samo neka od pitanja na koja će odgovoriti Tamira Snell iz Copenhagen Institute for Futures Studies, 8. svibnja na konferenciji Future Tense powered by Lürssen.

Kao futurologinja i kulturna sociologinja, Snell propitkuje ljudsko ponašanje i kulturne obrasce u kontekstu društvenih promjena, a na konferenciji će naglasak biti na održivim praksama. U predavanju Future Behaviours For A Sustainable Future, Snell će analizirati razloge zbog kojih postoji nesklad između ljudskog ponašanja i očuvanja okoliša. Posebno će istaknuti važnost razumijevanja emocionalnih i psiholoških dimenzija koje stoje iza otpornosti na promjene. Održiva budućnost ne ovisi samo o pravilima i regulativama, već o dubokoj promjeni načina na koji percipiramo svijet oko sebe i našu ulogu u njemu.

Uz Tamiru Snell, na konferenciji Future Tense powered by Lürssen govorit će Howard Yu o budućnosti poslovanja i liderstva, Peter Hinssen o budućnosti tehnologije, Sami Kazi o pametnim gradovima te Carl Honoré o kulturi usporavanja, jednom od načina povećanja kvalitete života, ali i produktivnosti u svijetu brzih promjena.

U svom petom izdanju, Future Tense powered by Lürssen na jednom mjestu okuplja stručnjake, futurologe i lidere industrija, poslovnu i akademsku zajednicu te predstavnike javne uprave s ciljem poticanja strateškog promišljanja o budućnosti.

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Future Tense konferencija.