Tommy otvorio novi maximarket u Rovinju

Maximarket Tommy Rovinj je suvremeno opremljen, kako bi kupcima osigurali kvalitetan doživljaj kupovine i primjerenu uslugu, te predstavlja novi unapređeni koncept Tommy prodajnih formata koji donosi nove iskorake i nove funkcionalnosti prodajnog prostora, pri čemu je korištena najinovativnija i najkvalitetnija oprema u segmentu maloprodaje.

Površina korisnog prostora maximarketa premašuje 1.200 metara četvornih.

Ponuda Tommy prodavaonica prepoznatljivo je kvalitetna i karakterizira je širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, uz stalnu brigu za kvalitetu robe koja je u ponudi.

Posebna pozornost je usmjerena na odjele mesnice, gastronomije, voća i povrća, delikatese i pekarstva sa dnevno svježom ponudom, u kojoj su pretežito zastupljeni hrvatski proizvodi i proizvođači.

S ciljem osiguranja bolje funkcionalnosti prodajnog prostora, u maximarketu su potpuno implementirane digitalne cijene kao bitan iskorak u primjeni novih tehnologija, a također su instalirane i 4 brze-samoposlužne blagajne, te je moderniziran i ubrzan proces prihvata ambalaže postavljanjem sustava za prihvat najnovije generacije.

U cijeloj prodajnoj mreži Tommy-ja, a posebno u novo otvorenim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih usluga i pogodnosti za kupce.

Otvaranjem ove poslovnice, osnažuje se lokalna prisutnost Tommyja na ovom području gdje je Tommy prisutan niz godina kao priznat maloprodajni brand, prepoznat od domaćih kupaca kao i od brojnih turističkih posjetitelja.

Kao društveno odgovorna kompanija koja prepoznaje potrebe lokalne zajednice, a povodom otvorenja nove Tommy prodavaonice u Istri, Tommy je donirao iznos od 3.000 € Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno – s fokusom na Odjel za dječju rehabilitaciju.

Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji, s posebnim naglaskom na područje Iste i Kvarnera.

Tommy je bio i ostaje jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca sa velikim razvojnim potencijalom.