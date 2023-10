'Oscar' za produkcijsku glazbu tvrtki iz Vukovara ključ za hrvatsko tržište

Iako je Hrvatska tamo ostvarila ogroman uspjeh, tiho i bez previše pompe prošla je dodjela nagrada na Production Music Conference koja je održana prije nekoliko dana u Los Angelesu. Posebno se radovala tvrtka MVPM koja ima sjedište u Vukovaru , a koja je osvojila prvu nagradu, The Mark Awards, za najbolju orkestralnu pjesmu godine.

– Ovo je zaista ogroman uspjeh posebno kada se zna da smo mi mlada tvrtka i da su nam konkurencija bile tvrtke iz cijeloga svijeta koje postoje 30-40 godina. The Mark Awards je svojevrsni Oscar za produkcijsku glazbu i to zaista ne može osvojiti svatko. Nagradu je osvojila naša pjesma čiji je autor Victor Herrea Calvo iz Španjolske – kaže jedan od trojice suvlasnika tvrtke MVPM Aleksandar Dragaš kojemu je u Los Angelesu i uručena nagrada.

30 kompozitora iz cijelog svijeta

Kaže kako su posebno zadovoljni što su odluku o nagradi donijeli ljudi koji su u tome poslu i koji jako dobro znaju što je i kakva je produkcijska glazba. Sve što je traženo postignuto je u pjesmi koju su nominirali tako da su i u ovoj vrsti glazbe pokazali svoju kvalitetu i znanje. Naime, uz Aleksandra Dragaša suvlasnik tvrtke MVPM je i njegov brat Goran Dragaš te Matko Brekalo, a ista ekipa stoji i iza tvrtke InfraSound koja je već godinama poznata na svjetskoj razini po glazbi za trailere hollywoodskih filmova. Goran Dragaš poznat je hrvatskoj javnosti kao Vukovarac koji je osvojio niz prestižnih nagrada za glazbu za hollywoodske trailere, a malo je poznato da je on bio skladatelj te glazbe za filmove među kojima su "Spider-Man: Homecoming", "Pirati s Kariba 5", "Valerian", "Dr. Strange", "Alien: Covenant", "Pacific Rim 2", "Blair Witch", "Star Wars: Rogue One", "Punisher", "Fate of the Furious", "Mumija" (2017.), "Jurski svijet 2", "Game of Thrones"…

– Pomalo nevjerojatno zvuči da je u jednom malom Vukovaru na istoku Hrvatske, za koji brojni naši klijenti nikada nisu ni čuli, sjedište dviju tvrtki koje ostvaruju takve uspjehe u ovoj vrsti glazbi i osvajaju prestižne nagrade koje su po važnosti u svijetu te glazbe poput Oscara. Ovo je dokaz da se može i da postoji način, ali i da se za uspjeh i takve rezultate mora puno raditi i potruditi. Mislim da je svima ovo dokaz da se i iz Hrvatske i Vukovara puno toga može napraviti, ali i uspjeti. Možemo se pohvaliti ovakvim nagradama i time što smo prepoznati širom svijeta. Vjerujem da ćemo još rasti i razvijati se – kaže mlađi brat Dragaš.

Objašnjava kako za razliku od glazbe za filmske trailere, koji su najava filmskih hitova, produkcijska glazba obuhvaća puno širi spektar. To je glazba koju svakodnevno čujemo na televiziji, u reklamama, marketingu, dokumentarnim filmovima, raznim reality emisijama, tijekom sportskih prijenosa… Iako se gleda prije svega kvaliteta, puno se gleda na određene trendove na tržištu, odnosno što je popularno jer se to svako malo mijenja. Trenutačno u MVPM-u imaju 30-ak kompozitora iz cijeloga svijeta, dok ih je ukupno kroz obje tvrtke prošlo stotinjak. Rade tako da ponekad traže određenu glazbu za već postojeću narudžbu, a postoji i mogućnost da skladatelj sam napravi pjesmu i ponudi im je. Sve je u katalozima njihovih tvrtki, a oni svoje zastupnike imaju širom svijeta i na svim kontinentima. Sada tvrtka MVPM ima oko 800 pjesama koje su ponuđene tržištu, a iz tjedna u tjedan sve ih je više.

Prilika talentiranima iz Hrvatske

– Gledamo da što više damo priliku ljudima iz Hrvatske koji imaju talenta, ali i žele raditi ovaj posao. Želimo tako popularizirati ovu vrstu glazbe koja je svakako budućnost i bez koje se današnji svijet ne može zamisliti. Danas se možemo pohvaliti da imamo skladatelje ne samo iz Hrvatske nego i iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije… Drago nam je da nam se priključilo i više ljudi s Balkana te su se neki posvetili isključivo ovoj vrsti posla – kaže Dragaš.

I InfraSound i MVPM okrenuti su prije svega stranom tržištu, pri čemu je tvrtka za glazbu za filmske trailere naslonjena najviše na Hollywood. Kod tvrtke MVPM situacija je drugačija te im je plan uzeti i dio tržišta takve vrste glazbe i u Hrvatskoj. U planu im je da svoje pjesme ponude i hrvatskom tržištu reklama, marketinga, raznih emisija…

– Želimo postati dio te priče ne samo u Hrvatskoj nego i na Balkanu. Mislimo da je to normalno i očekivano jer smo dokazali da znamo i možemo. Mi smo jedina tvrtka s Balkana koja je dobila nagradu The Mark Awards, što je i dokaz naše kvalitete i rada, a što će sigurno biti prepoznato i na hrvatskom tržištu. Na dodjeli nagrada u Los Angelesu sreo sam se s brojnim našim klijentima i prijateljima iz cijeloga svijeta, sklopili smo i nova prijateljstva i, vjerujem, dobili nove klijente za buduću suradnju – zaključio je Aleksandar Dragaš.