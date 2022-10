Orbán upozorio: Umiremo zbog sankcija, a Amerikance moramo pitati tko profitira od ovoga?

Mađarska taktika u pregovorima o osam paketa sankcija koje je Europska unije dosad uvela protiv Rusije od početka ruske invazije na Ukrajinu svodi se na "borbu za izuzeće Mađarske od posljedica sankcija", i to borbu "s pričvršćenim bajunetama", rekao je mađarski premijer Viktor Orbán u radijskom intervjuu prošloga petka, a to je raspoloženje s kojim u četvrtak dolazi na summit Europskog vijeća u Bruxellesu. No, bitku za izuzeća Mađarske od embarga na rusku naftu i drugih sankcija sada pretvara, kako kaže, u bitku za potpuno odustajanje od sankcija protiv Rusije jer jedino to vidi kao "konačno rješenje za visoke cijene energije".