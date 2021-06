Orbán se uplašio građana: kineski kampus ide na referendum 2023.

Nakon što je u Budimpešti više od 10 tisuća ljudi prosvjedovalo protiv kontroverznog plana izgradnje kampusa elitnog kineskog sveučilišta Fudan, na kojem se školuju elitni kineski partijski kadrovi, mađarski premijer Viktor Orbán pristao je da o kineskom sveučilištu odluče građani Budimpešte na referendumu koji bi se trebao održati tek 2023.

Mađarska i Kina dogovorile su osnivanje podružnice šangajskog sveučilišta Fudan i gradnju kampusa u Budimpešti, a cijenu od čak 1,5 milijardi eura trebala bi podmiriti uglavnom mađarska strana, i to većinom kineskim kreditom. Ta je odluka mađarske vlade izazvala burne reakcije u Mađarskoj, a većina građana Budimpešte protivi se toj ideji. Prihvaćajući prijedlog o održavanju referenduma, mađarski premijer objašnjava kako u ovom trenutku ne vidi drugo rješenje. Orbán je, kako kaže, spreman prihvatiti odluku birača kad za to dođe vrijeme i nakon što budu poznati svi detalji cijelog projekta.

Kinesko sveučilište trebalo je biti dovršeno 2024. godine, ali sada će to morati biti odgođeno, ako ga uopće i bude, s obzirom na to da je malo vjerojatno da će kontroverzni projekt dobiti potporu građana Budimpešte. Budimpešta je, naime, u rukama Orbánove opozicije, a liberalni gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony oštro je kritizirao Orbánov plan protestirajući protiv ideje i tako što je ulicama koje vode do predviđene lokacije kampusa dao nova imena. Jedna ulica dobila je ime Dalaj Lame, jedna “ujgurskih mučenika”, jedna je postala Ulica slobodnog Hong Konga, a jedna Xiea Shiguanga, pokojnog katoličkog biskupa, koji je nekoliko puta bio zatvaran u Kini.

Sve to je, dakako, razbjesnilo Peking. Orbánovo neuobičajeno brzo popuštanje u ovom slučaju rezultat je činjenice da se sljedeće godine održavaju prijelomni parlamentarni izbori, na kojima će Orbán protiv sebe imati premijerskog kandidata ujedinjene ljevice, i to upravo gradonačelnika Budimpešte Karácsonya. Kako ocjenjuju analitičari, Orbán se plaši da bi ustrajavanje na projektu, nakon što je iz Budimpešte potjerao Centralno europsko sveučilište Georgea Sorosa, predstavljalo vjetar u jedra opozicije.

