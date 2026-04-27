Dvojica maloljetnika pala sa 'zabranjenog' romobila, jedan teško ozlijeđen

Pulska prometna policija zabilježila je 25. travnja ozbiljan prometni događaj u Ulici Verudela, u kojem su ozlijeđena dvojica maloljetnika tijekom vožnje električnog romobila. Prema informacijama policije, maloljetnici su se vozili na romobilu koji zbog snage motora od 2000 W ne spada u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava, odnosno nije dozvoljen za sudjelovanje u prometu. Tijekom vožnje, maloljetni vozač pokušao je pretjecati drugo vozilo, pri čemu je izgubio nadzor nad romobilom.

Obojica su pritom pala na kolnik i zadobila ozljede. Vozač je prošao s lakšim ozljedama, dok je putnik, koji nije nosio zaštitnu kacigu, zadobio teške ozljede glave te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Policija sumnja da je vozač počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, zbog čega će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo i Hrvatski zavod za socijalni rad. Sporni romobil je oduzet jer se smatra opasnim sredstvom koje može ugroziti sigurnost ljudi.

Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti električnih romobila u prometu, osobito kada je riječ o maloljetnicima. Policija podsjeća da romobilom smije upravljati isključivo osoba starija od 14 godina, te da se njime ne smije prevoziti više osoba. Također, obavezno je nošenje zaštitne kacige bez obzira na dob vozača. Vozači romobila dužni su kretati se biciklističkim stazama, a ako one ne postoje, tada nogostupima ili površinama za pješake, uz poseban oprez prema drugim sudionicima u prometu. Kretanje kolnikom trenutno nije dopušteno.

Dodatno, zabranjeno je korištenje slušalica u oba uha tijekom vožnje, kao i upravljanje romobilom pod utjecajem alkohola iznad 0,5 promila. Tijekom noći ili smanjene vidljivosti, romobil mora imati upaljena svjetla, a vozač mora biti označen reflektirajućom opremom. Zakonom su predviđene i novčane kazne za kršenje pravila. Nenošenje kacige i vožnja bez držanja upravljača kažnjavaju se s 30 eura, dok se teži prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili nepropisnog kretanja kažnjavaju s 60 eura. Najveće kazne, do 130 eura, predviđene su za upravljanje nedozvoljenim vozilima, poput prejakih romobila, kao i za druge ozbiljnije prekršaje.

Policija apelira na roditelje da budu posebno oprezni prilikom kupnje električnih romobila za djecu te da vode računa o njihovoj sigurnosti i poštivanju prometnih propisa, kako bi se izbjegle ovakve nesreće s teškim posljedicama.