Omiljeno ulje imat će višu cijenu: 'To što prodaju u trgovinama ništa pod milim Bogom ne valja'

Maslinari s Pelješca nisu zadovoljni urodom. Uskoro će berba, a cijena maslinova ulja rasti će jer su porasli i svi ostali troškovi. - Vremenski uvjeti su bili dobri međutim ove kiše koje su došle na kraju sasule su sve - rekao je ugostitelj Sveto Pejić za Novu TV.
U pelješkim maslinicima, iza brojki i kalkulacija i jedna posebna priča - oživljavanje autohtone sorte, česvinke. - Mislim da to zaslužuje u odnosu na cijene u trgovinama koje su po 14 do 15 eura za ekstra djevičansko maslinovo ulje, kako ga oni nazivaju. To ništa pod milim Bogom ne valja - rekao je Zdravko Kopanica iz Česvinice. - Litra cijene ulja sada je privatno između 15 i 20 eura, a mislim da će sigurno skočiti 10 posto najmanje - rekao je Sveto Pejić.
IMA ČETIRI SOBE, SAUNU...
FOTO U središtu Varaždina prodaje se luksuzni stan od 116 kvadrata za 295.000 eura
Video sadržaj
12
NA INSTAGRAMU
FOTO Kao od majke rođena! Lidija Bačić objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: 'Fotke za infarkt'
DOMAĆE I ZDRAVO
Ne smeta im hladnoća: Ovo je 7 vrsta povrća koje će bez problema prezimiti na otvorenom
Anti-age
ako pratite naše maslinare, zadnjih 15 godina NIKAD nisu rekli da je godina bila dobra i da će cijena ići dolje! uvijek je "bilo loše" ili zbog kiše, ili zbog sunce, ili zbog manjka kiše, ili zbog previše sunca! Dok u svijetu cijena masl,ulja varira o svim tim faktorima pa je lani bi veliki pad cijene masl.ulja zbog odlične godine, kod nas je cijena naravno opet rasla! zato već godinama kupujem masl.ulje u tal.marketima, ali ono pravo talijansko, ne mješavine i platim ga 10-13 EUR i to odlična kvaliteta