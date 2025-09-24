Omiljeno ulje imat će višu cijenu: 'To što prodaju u trgovinama ništa pod milim Bogom ne valja'

Maslinari s Pelješca nisu zadovoljni urodom. Uskoro će berba, a cijena maslinova ulja rasti će jer su porasli i svi ostali troškovi. - Vremenski uvjeti su bili dobri međutim ove kiše koje su došle na kraju sasule su sve - rekao je ugostitelj Sveto Pejić za Novu TV.

U pelješkim maslinicima, iza brojki i kalkulacija i jedna posebna priča - oživljavanje autohtone sorte, česvinke. - Mislim da to zaslužuje u odnosu na cijene u trgovinama koje su po 14 do 15 eura za ekstra djevičansko maslinovo ulje, kako ga oni nazivaju. To ništa pod milim Bogom ne valja - rekao je Zdravko Kopanica iz Česvinice. - Litra cijene ulja sada je privatno između 15 i 20 eura, a mislim da će sigurno skočiti 10 posto najmanje - rekao je Sveto Pejić.