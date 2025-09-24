Naši Portali
USKORO ĆE BERBA

Omiljeno ulje imat će višu cijenu: 'To što prodaju u trgovinama ništa pod milim Bogom ne valja'

VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 07:40

Mislim da to zaslužuje u odnosu na cijene u trgovinama koje su po 14 do 15 eura za ekstra djevičansko maslinovo ulje, kako ga oni nazivaju, rekao je Zdravko Kopanica.

Maslinari s Pelješca nisu zadovoljni urodom. Uskoro će berba, a cijena maslinova ulja rasti će jer su porasli i svi ostali troškovi. - Vremenski uvjeti su bili dobri međutim ove kiše koje su došle na kraju sasule su sve -  rekao je ugostitelj Sveto Pejić za Novu TV.

U pelješkim maslinicima, iza brojki i kalkulacija i jedna posebna priča - oživljavanje autohtone sorte, česvinke. - Mislim da to zaslužuje u odnosu na cijene u trgovinama koje su po 14 do 15 eura za ekstra djevičansko maslinovo ulje, kako ga oni nazivaju. To ništa pod milim Bogom ne valja - rekao je Zdravko Kopanica iz Česvinice. - Litra cijene ulja sada je privatno između 15 i 20 eura, a mislim da će sigurno skočiti 10 posto najmanje - rekao je Sveto Pejić.
maslinovo ulje maslina

MA
Magnificus
07:57 24.09.2025.

ako pratite naše maslinare, zadnjih 15 godina NIKAD nisu rekli da je godina bila dobra i da će cijena ići dolje! uvijek je "bilo loše" ili zbog kiše, ili zbog sunce, ili zbog manjka kiše, ili zbog previše sunca! Dok u svijetu cijena masl,ulja varira o svim tim faktorima pa je lani bi veliki pad cijene masl.ulja zbog odlične godine, kod nas je cijena naravno opet rasla! zato već godinama kupujem masl.ulje u tal.marketima, ali ono pravo talijansko, ne mješavine i platim ga 10-13 EUR i to odlična kvaliteta

AN
AnimaTor
07:50 24.09.2025.

Maslinari s Pelješca nisu zadovoljni jel će urod biti slabiji.Pa bi odmah dizali cijenu. A kada im maslina Super rodi onda ti isti maslinari ne spuštaju cijenu.Tipićni "lopovluk" i bahatluk.. A pljuvanje privatnih hrvatskih maslinara po maslinovim uljima iz drugih država , italije , grćke , španjolske..itd...je nemoralno i bezobrazno te primitivno. Od 100 hrvatskuh maslinara samo ćete naći 10% njih koji na svojim etiketama imaju sastav maslinovog ulja potvrđen iz nekog laboratorija.Tj to ulje je bilo na ispitivanju u laboratoriju. A od uvoznih maslinovih ulja ćete nači 100% na etiketi sastav ulja. Druga stvar maslinovo ulje u Italiji , Grčkoj , Španjolskoj i ostalim zemljama doživljava pad cijene zato što su veliki urodi. I to je logićno. Nisu svi tako pohlepni i gramzljivi kao naši hrvatki maslinari.

OL
Oliva01
08:23 24.09.2025.

Ma da, to vaše ulje je toliko kvalitetno i uvijek ga ima malo pa vrijedi ko suho zlato. Dakle, odavno ste me izgubili kao kupca jer ne vjerujem da ga i tako skupog prodajete čistog, a sasvim dobrog maslinovog uljaa ima koliko hoćete u našem okruženju: Grčka, Italija, Španjolska. Isprobano čak i ono iz Lidla, pa da je i upola manja kvaliteta, a nije, nećete me praviti budalom i gotovo. Baš ga trošim i to podosta, s guštom, a vi svoje cijenite koliko hoćete.

