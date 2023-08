Oglasio se don Damir Stojić: 'Mnogi me pitaju gdje ću sada. Sve još uvijek ostaje vojna tajna'

Na Facebooku se oglasio don Damir Stojić koji više nije župnik na Jarunu nakon objave ovogodišnjih premještaja. "Ove zadnje 3 godine koje sam služio kao župnik, u tako raznolikoj i duhovno bogatoj župi, za mene je bilo jedno vrijedno svećeničko iskustvo", napisao je Stojić u svojoj objavi. U Zagrebačkoj nadbiskupiji 70-ak svećenika mijenja svoje dojučerašnje pozicije i službe, a radi se o manjem zahvatu u prvoj godini mandata novog nadbiskupa zagrebačkog mons. Dražena Kutleše.

"Mnogi me pitaju gdje ću sada. Odlukom našeg Provincijala ostajem na Jarunu i kao što sam danas jednom znatiželjnom novinaru rekao, sve još uvijek ostaje "vojna tajna'", napisao je Stojić o rasporedu za daljnju službu. Na Jarunu će ga naslijediti salezijanac poput njega don Pejo Orkić. "Don Peju znam od prvog dana kad sam iz Kanade doselio u Hrvatsku. Naime, tada kao bogoslov, bio je zadužen da me vodi po gradu i da me uvede u život bogoslovije i samostana. Od tada smo dobri prijatelji", objavio je Stojić. Don Stojić je župnikom na Jarunu postao nakon službe studentskog kapelana.

Zanimljiva promjena dogodila se na istoku Zagreba, u Sesvetskim Selima, gdje je nakon popularnog župnika Antuna st. Sentea, župom privremeno upravljao mons. Tomislav Subotičanec. Od poznatijih zagrebačkih svećenika u ovim premještajima ističe se i ime o. Antonia-Maria Čirka, dosadašnjeg upravitelja župe Uznesenja BDM u Remetama, koji je imenovan župnikom župe Bezgrešnog začeća BDM u Zagrebu, koja je dijecezanska župa, za razliku od dosadašnje karmelićanske župe u kojoj je djelovao Čirko. Nove župnike dobile su i franjevačke župe u zagrebačkom Sigetu i u Karlovcu.

