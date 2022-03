Sramotno. Svodnici u Njemačkoj vrbuju izbjegle Ukrajinke za prostituciju

Svodnici i trgovci ljudima u Njemačkoj iskorištavaju rat u Ukrajini i izbjegle Ukrajinke vrbuju za prostituciju, pa je ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser najavila oštre mjere protiv kriminalaca i pojačanu zaštitu nesretnih žena.

U Njemačku je dosad stiglo oko 200.000 izbjeglica iz Ukrajine, mahom žena i djece. Svodnici ili trgovci ljudima mame uglavnom mlađe žene na kolodvorima i ispred ureda za strance nudeći im besplatni smještaj i novac.

Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS Refugees from Ukraine arrive at the central station, in Berlin, Germany, March 14, 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke Photo: Hannibal Hanschke/REUTERS

"Ti napadi su za najoštriju osudu“, rekla je Faeser u nedjelju za list Bild am Sonntag.

Najavila je pojačanu prisutnost policajaca u uniformi i civilu na punktovima na kojima pristižu izbjeglice poput željezničkih i autobusnih kolodvora.

"Svatko tko bude pokušao iskoristiti nevolju izbjeglica mora biti svjestan toga da ćemo reagirati svim zakonskim mjerama koje nam stoje na raspolaganju“, istaknula je Faeser.