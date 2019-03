Održane edukacije iz financijske pismenosti u Karlovcu, Daruvaru i Grubišnom Polju

Što su štednja i tekući račun, kako funkcionira bitcoin, koja je razlika između kreditne i debitne kartice i što je zaštita potrošača neke su od pitanja na koja su jučer odgovarali učenici 5.d razreda Osnovne škole Grabrik u Karlovcu. Održana je, naime, još jedna edukacija u sklopu projekta Mala akademija financija, koji je pokrenuo Večernji list u suradnji s Udrugom društva za upravljanje mirovinskim fondovima, Ministarstvom obrazovanja, kao i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

A osim one u Karlovcu, docentice s Ekonomskog fakulteta Andrea Lučić i Dajana Barbić posjetile su i OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića u Grubišnom polju te Češku osnovnu školu J.A.Komenskog u Daruvaru. Cilj ovih edukacija, kao i samog projekta, jest naučiti učenike od petog do osmog razreda osnovne pojmove iz područja financijske pismenosti i tako ih pripremiti za svijet raspolaganja novcem. Do kraja druge faze projekta, koja traje do kraja ožujka, obići će se sveukupno 20 škola diljem Hrvatske.

"Odeoni" već znaju što je štednja

Đaci u OŠ Grabrik, koji su se na projekt prijavili kao tim "Odeoni" jako su, pokazalo se, napredni za svoje godine, pa su tako spremno i s mnogo znanja točno odgovarali na pitanja o važnosti novca, štednje, a čak su i znali kako funkcionira debitna, a kako kreditna kartica.

- Kad platiš nešto s debitnom karticom račun ti se odmah smanjuje, a ako imaš kreditnu, onda ti na kuću kasnije dolaze računi – kao iz topa je odgovorio Kristijan. A znaju učenici i što je zaštita potrošača, kao i koja je razlika između želje i potrebe.

Foto: Kristina Štedula Fabac/PIXSELL

- Potreba nam je hrana, a želja je Ferrari – objasnio je svima Bono, na sveopći smijeh sviju u učionici. No đaci ove škole su najnapredniji, čini se, kad dolazi pitanje štednje. Gotovo svaki od ovih petaša se pohvalio kako već imaju kasice prasice i ušteđenu pozamašnu svotu novca. Sven i njegov brat, na primjer, već su prikupili 6000 kuna za kupovinu novog računala i fali im još samo 1000 da priušte monitor i tipkovnicu, a Mateo kaže da već godinu i pol štedi i da nikad ništa ne troši, ali da još uvijek ne zna što bi si od prikupljenog novca kupio. Ostatak njihovih kolega novac šparaju za bicikl, putovanje, nabavku kućnog ljubimca, ili možda novi mobitel. Razred također ima i zajedničku štednju, koju zovu "Crni fond".

- Skupljamo novce da na kraju godine odemo negdje svi zajedno pojesti. Vjerojatno ćemo poći na pizzu – rekao nam je Kristijan, a pohvalio se i saldom u njihovoj razrednoj kasici – čak 300 kuna.

"Odeoni" su na radionici također učili i što su virtualne valute poput bitcoina, kao i zašto je s njima potrebno uvijek biti jako oprezan i dobro se prethodno pripremiti. Inače bi, rekla je predavačica Andrea, moglo doći do velikog gubitka novca.

- Kao kad je tata mog prijatelja dao 30.000 kuna za bager i nikad ga nije vidio – objasnio je svima Sven kako to izgleda u primjeni.

Može se osvojiti i 15.000 kuna

Edukacijom petaša u Karlovcu posebno je bila zadovoljna njihova razrednica i mentorica Darija Begedin, inače profesorica hrvatskog jezika.

- Kao učitelj nastavnog predmeta Hrvatski jezik prvenstveno sam odgovorna za razvoj

funkcionalne pismenosti na hrvatskome jeziku, ali sam svjesna da to nije jedini oblik pismenosti

kojim bi naši učenici trebali ovladati ako ih želimo pripremiti za život i učiniti uspješnim

građanima 21. stoljeća – komentirala je profesorica, a radionicu je pohvalila i sama ravnateljica škole Željka Škot.

- U okviru redovne nastave, ali i izvannastavnih aktivnosti kao i mnoštva projektnih aktivnosti sustavno se s učenicima radi na razvijanju raznih kompetencija: od jezičnih do digitalnih i matematičkih.U tom smislu neophodnim smatramo i financijsko opismenjavanje učenika, čemu će zasigurno pridonijeti i naše uključivanje u Malu akademiju financija – istaknula je ravnateljica.

Foto: Kristina Štedula Fabac/PIXSELL

Radionicu u Grubišnom polju pohađali su učenici sedmog i osmog razreda iz tima "Jemeršići", a njihova mentorica Nikolina Zadravec kazala je da ih je za projekt najviše privukla mogućnost kreativnog izražavanja, iznošenja mišljenja istraživačkog rada. Nije naodmet, dodala je, niti mogućnost osvajanja glavne nagrade od 15.000 kuna u trećem krugu projekta, ali najbitnije je bilo naučiti učenike nešto izvan okvira svakodnevnog školovanja.

- Učenici mogu ujedno pokazati i svoje znanje, odnosno svoju kreativnost u području s kojim se ne susreću svaki dan – objasnila je profesorica Zadravec. Od nje je potekla i prijava na natječaj, zbog čega ju je ravnateljica škole Snježana Šeliš pohvalila. Ponosna je, kazala je, i sretna što je ideja o prijavi na Vaš natječaj potekla od učiteljice hrvatskog jezika koja je u tome vidjela novu priliku za usvajanje znanja o financijskoj pismenosti svojih učenika.

Češka škola J.A.Komenskog je manjinska škola i ima nekoliko izvannastavnih aktivnosti, pa je Mala akademija financija još jedan, ali vrijedan dodatak.