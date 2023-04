Zašto stoji megaprojekt od 2,4 milijarde kuna? Koči se razvoj cijelog ovog kraja

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Majka dječaka (5) koji je umro nakon što je primio zaraženu krv: 'Uzeli su mi dijete iz ruku'

Najteži su mi blagdani, a pogotovo ovi uskrsni. Najteži period mi je to. On je preminuo na Cvjetnicu. A sada ta nepravomoćna presuda. Koliko god smo je očekivali, sad kad je tu još mi je teže. Taman sam donekle našla mir uz Boga, a sad su me vratili na početak. Otvaraju se nanovo rane koje nikad nisu ni zacijelile niti će. Ne daj Bože nikome, kazala je majka dječaka