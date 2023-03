Dok u Ukrajini bjesni rat, a Washington istodobno pokušava natjerati Europu na zajednički agresivan nastup u natjecanju s Kinom, preko Atlantskog oceana razvila se minikriza s velikim posljedicama. Sjedinjene su Države pod administracijom Joea Bidena donijele subvencije za zelenu tehnologiju kako bi, prije svega, privukle strane kompanije da svoje pogone otvore u SAD-u. Samo tako mogu se kvalificirati za dobivanje tih subvencija.

To za Europu ima praktične posljedice – Volkswagen je obavijestio europske dužnosnike da zaustavlja gradnju tvornice električnih baterija u istočnoj Europi i seli tu proizvodnju u SAD. To je napravilo još nekoliko europskih kompanija, što je šokiralo europske dužnosnike, a šefica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je u Washingtonu kako bi od Bidena pokušala dobiti neke iznimke za europske kompanije. Bruxelles je također donio svoj plan subvencija kako bi motivirao tvrtke da ostanu.

Mnogi u Europi misle da SAD pod Bidenom nije mogao izabrati gori trenutak za pokretanje trgovinskog sukoba s Europom. "Već imamo rat u Europi. Zadnja je stvar koja nam treba trgovinski rat", rekla je Margrethe Vestager, potpredsjednica Europske komisije. Emmanuel Macron u međuvremenu je rekao da bi američke politike mogle pridonijeti "fragmentaciji Zapada".

Carine, protekcionizam i subvencije desetljećima, pa i stoljećima sporno su pitanje međunarodne politike. Bivši američki predsjednik Donald Trump carine je uvodio primarno na robu iz Kine kako bi potaknuo domaću proizvodnju. Nije teško zamisliti situaciju da bi on donio paket zakona sličan Bidenu, iako ne nužno za zelenu tehnologiju, ali mediji bi Trumpa razapeli. Biden nije ukinuo Trumpove carine na kinesku robu i vrati li se nakon idućih izbora u Bijelu kuću, Trump bi mogao ostaviti nedirnutima i nove, Bidenove subvencije. No dok to za političare ima smisla jer donosi glasove onih koji su povezani s tom industrijom, ekonomisti misle da je ograničavanje slobodne trgovine štetno za ukupnu ekonomiju. Jedno istraživanje među vrhunskim američkim ekonomistima iz 2009. pokazalo je da ih se 83% slaže da zemlja treba ukinuti sve carine i barijere za trgovinu. No što to vrijedi ekonomistima kad političari misle drukčije?

