VIDEO Novi gaf američkog predsjednika: Biden se opet spotaknuo, snimile ga kamere

Američki predsjednik Joe Biden ponovno je postao glavna tema na društvenim mrežama nakon što je snimljeno kako je ponovno nakratko izgubio ravnotežu. Naime, Biden je posjetio vojnu bazu Maxwell u Alabami te nakon posjeta krenuo prema zrakoplov Air Force One, no do njega skoro su ga spriječile - stepenice.

Predsjednik se tako spotaknuo te je nakratko izgledalo da bi mogao i pasti, no ipak je uspio vratiti ravnotežu te ubrzano nastavio dalje.

🚨 Joe Biden tripped up the stairs on Air Force One — AGAINpic.twitter.com/M4n7MmpEN3 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 6, 2023

Inače, Biden je čest predmet sprdnje među Amerikancima, ali i šire, poglavito jer mu se ovakvi gafovi događaju nešto učestalije od uobičajenog, a gotovo svaki put nekoliko kamera prate svaki njegov korak. Jedna od takvih situacija dogodila se i krajem studenog prošle godine kada je održavao govor na skupu potpore guvernerki savezne države New York. U jednom trenutku, Biden se spotaknuo na žicu koja se nalazila odmah do govornice. - Ups, gazim po... tu je... crno je. Bilo kako bilo - kazao je Biden te je nastavio svoj govor, a svi na skupu su se nasmijali.

Podsjetimo, predsjedniku Bidenu nedavno je uklonjena kožna lezija s prsa, što je inače čest oblik raka kože, a njegov liječnik poručio je kako predsjedniku nije potrebno daljnje liječenje. Liječnik je Bidena (80) opisao kao “zdravog, snažnog” i “sposobnog” za obavljanje obaveza u Bijeloj kući tijekom tog fizičkog pregleda, koji je objavljen dok trenutnog predsjednika nekoliko tjedana dijeli od objave očekivane ponude za ponovni izbor 2024. godine.

