Za demografsku obnovu nužan je najširi društveni i politički konsenzus

Prije dva tjedna ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predstavio je članove znanstvenog savjeta za izradu nacrta prijedloga Zakona o demografskoj obnovi. Ministar Šipić postavio je visoka očekivanja pred članove Savjeta, ali i sam Zakon o demografskoj obnovi, kada je naveo da će taj zakon biti vrhunac njegova mandata i cjelokupnog projekta koji je pokrenut ustrojavanjem navedenog ministarstva. I bez ministra Šipića i njegova ministarstva, svakom ozbiljnijem promatraču, s imalo odgovornosti prema ovom društvu i stvarnog domoljublja, jasno je da je riječ o najvećem i najvažnijem društvenom problemu i izazovu. Nema dvojbe da je demografska obnova najvažniji dugoročni prioritet za Republiku Hrvatsku oko kojega je nužan najširi društveni i politički konsenzus.