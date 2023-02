Od početka 2023. podijeljeno ukupno 5 milijuna besplatnih obroka u školama

Pet milijuna besplatnih obroka podijeljeno je u osnovnim školama Hrvatske tijekom 17 nastavnih dana u siječnju kada se po prvi puta počela primjenjivati ova mjera koja za cilj ima osigurati jedan obrok svakom osnovnoškolcu. Obroke je tako konzumiralo 300 tisuća učenika za što će biti izdvojeno više od šest milijuna eura.

Kako su izvjestili iz Ministarstva obrazovanja, s današnjim danom počeli su pripremati naloge za isplatu sredstava vlasnicima i osnivačima škola na temelju evidencije u E-dnevniku u kojoj su zabilježene konzumacije obroka za svakog pojedinog učenika.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u siječnju je financiralo 4 951 103 besplatna obroka za učenike osnovnih škola, za što će biti izdvojeno 6.584.966,99 eura.

- Od ovog polugodišta svaki osnovnoškolac u Hrvatskoj koji to želi ima osiguran barem jedan obrok u školi. Vlada je osigurala financijska sredstva, a prehranu za učenike, kao i do sada, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju organiziraju vlasnici i osnivači osnovnih škola u suradnji sa školom, a to su županije i gradovi. Država sufinancira iznos od 1,33 eura / 10,00 kuna po danu za jedan obrok. Taj se novac uglavnom koristi za nabavu namirnica, a iz proračuna se već otprije financiraju plaće za više od 1500 kuhara, dok se iz decentraliziranih sredstava financiraju energenti potrebni za pripremu obroka. Ovisno o infrastrukturnim uvjetima i mogućnostima škole, prehrana je organizirana na različite načine, a pri njezinoj organizaciji treba se voditi Normativima i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika koje je donijelo Ministarstvo zdravstva - poručili su iz Ministarstva obrazovanja.

