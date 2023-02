Djeca se tuku da idu u školu jer znaju da će jesti, neka ne znaju oguliti jaje jer ga nisu vidjela

Gleda te i u njezinim očima vidiš cijelu Afriku. Zbog nje sam plakao, tri dana nisam mogao ni jesti. A nije ništa napravila. Ja sam bio došao do nje i zamolio je da je snimim. Bila je preplašena jer je mislila da ću joj uzeti zdjelicu s hranom, ali umjesto da je sakrije, ona mi ju je pružila. To me je uništilo. Onda su mi časne sestre Dorotea i Ivančica rekle: ako ti nećeš jesti, Afrika će tebe pojesti! Tamo se više jede nego ovdje, vrućina te iscrpi. I onda sam počeo jesti.



Puno sam puta čuo kad sam skupljao donacije: sad ih nahraniš, sutra su opet gladni. Ali donacija ide za gradnju kuhinje, za gradnju bolnice, to je budućnost te djece koja će biti spašena tim novcem. Nije to samo nahraniš dijete pa je sutra gladno. To je ulaganje u infrastrukturu koja će im pomoći. I, osim toga, vide ljubav Europljana, vide ljubav bijelaca. Sve ono što smo im uzeli, sad im vraćamo na neki način. Afrika je porobljena. Kad sam došao u Pariz nakon Cotonoua, strašno mi je bilo gledati taj grad.