Od danas velika promjena na granicama Europske unije

Države članice Europske unije danas započinju s potpunom primjenom sustava ulaska/izlaska - EES (Entry/Exit System). Kako je navelo Ministarstvo unutarnjih poslova, time završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora. Također, to znači da danas prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sustavu.

Sustav, kako pojašnjava MUP, automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka računa se putem integriranog automatiziranog kalkulatora, a tako se omogućuje preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije.

"Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u procesu uvođenja sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sustav provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Europske unije", navodi MUP te dodaje kako je od 12. listopada 2025. do 1. travnja 2026. u EES sustavu kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja.

Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je putnike da se pravovremeno informiraju o novom načinu evidentiranja prelazaka granice te da prilikom putovanja imaju potrebnu dokumentaciju i postupaju sukladno uputama policijskih službenika kako bi se granična kontrola odvijala što brže i učinkovitije.

Sustav Ulaska/izlaska predstavlja je kao jedan od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u schengenski prostor na kratkotrajni boravak. Njegovo je potpuno uvođenje započelo 12. listopada 2025. godine, što je državama članicama omogućilo prilagodbu tehničkih sustava i procedura te obuku službenika.

Kao prednosti koje primjena sustava donosi na razini Europske unije ističu se jačanje sigurnosti vanjskih granica, učinkovitije upravljanje migracijama, pouzdano praćenje trajanja boravka državljana trećih zemalja te smanjenje zlouporaba i prekoračenja dopuštenog boravka.