Od 2024. kartično ostavljanje napojnice, a otkriveno i kako će se ona oporezivati

Ministar Marko Primorac najavio je da će se ove godine regulirati porezni tretman napojnica. Tako bi se pri plaćanju računa karticom, mogla platiti i napojnica za uslugu, a najavio je i da će se taj dio "adekvatno porezno tretirati". Tajnik Udruge ugostitelja grada Zagreba Ivan Tadić za N1 prokomentirao je oporezivanje napojnica. Naveo je da su radili analizu prostora za poboljšanje uvjeta poslovanja te da taj prostor vide u neoporezivom tretmanu dijela napojnica. Objasnio je da se napojnice trenutno oporezuju kao dio plaće, što znači da se iz nje moraju platiti prirez, porez i doprinosi.

"Ako ugostiteljskom djelatniku želite ostaviti napojnicu od 2 eura putem kartice, vi ćete njemu poslati tek nešto više od jednog eura jer će s dva eura morati platiti doprinose, prireze i poreze. Mi želimo omogućiti našim djelatnicima da u potpunosti prime nagradu koju ste im namijenili i drago nam je što je ministar Primorac naš prijedlog prepoznao kao nešto kvalitetno", rekao je Tadić.

Nova praksa trebala bi stupiti na snagu od 1. siječnja 2024. godine.

"Trendovi u zapadnim zemljama pokazuju da napojnica iznosi od 10 do 15 posto za pruženu uslugu. Na tom tragu smo imali inicijalni prijedlog da napojnica bude neoporeziva do visine od 10 posto iznosa računa, ali ti će pragovi u konačnici ovisiti o pregovorima koji se vode u radnim skupinama i o detaljnim analizama", objasnio je Tadić. Dodao je da se trenutno kod malog broja ugostitelja može ostaviti napojnica prilikom kartičnog plačanja, ali vjeruje da će se to promijeniti nakon usvajanja i provedbe ovog prijedloga.

