DIP objavio najnovije podatke: Evo gdje je izlaznost bila znatno veća, a gdje rekordno mala

Do 16.30 sati izašlo je 23.46%. Čak 10 postotnih bodova manje nego u prvom krugu lokalnih izbora prije dva tjedna kada je do 16.30 svoje pravo glasa iskoristilo 33 posto birača. To je jedna od najnižih izlaznosti u dugo vremena.kada govorimo o lokalnim izborima. Dosad uvjerljiv rekord s najnižom izlaznosti u Hrvatskoj drže Europski izbori na kojima su hrvatski građani do sada glasali četiri puta (2013,. 2014., 2019., 2024.) i kada ukupna izlaznost od 7 do 19 sati niti jednom nije premašila 30 posto, točnije kretala se od 20.84 koliko je glasalo 2013. do 29.85 posto glasača 2019. godine.

Za razliku od nekih ranijih izbornih ciklusa, može se primijetiti kako je Hrvatska ovoga puta podijeljenja, odnosno da je negdje izlaznost znatno veća, a drugdje rekordno malo, ovisno naravno i o neizvjesnosti bitki.

Tako je, primjerice najmanje birača izašlo u Zagrebačkoj županiji, samo 15.91 posto od onih s pravom glasa.

S druge strane "rekorder" je Bjelovarsko-bilogorska županija gdje se na birališta do 16.30 zaputilo 4 od 10 građana s pravom glasa, odnosno 40.05 posto. U glavnom gradu svaki četvrti birač je ostvario svoje pravo, odnosno njih 24.55 posto. Usporedimo li pak brojke o izlaznosti na nacionalnoj razini sa slučajem od prije četiri godine kada smo posljednji put glasali na lokalnim izborima, porazna statistika se nastavlja. Tada je do 16.30 izašlo 29.18 posto birača, a ove godine 23.45 posto.

Što se tiče županijskih središta, odnosno gradova, najveća izlaznost je u Gospiću gdje je do 16.30 glasovalo 31.59 posto birača, što je 3254 ljudi. Zatim slijedi Pazin na 31.44 posto, onda Split gdje je izašlo 36 tisuća glasača odnosno 29.76 posto onih s pravom glasa.

Na dnu ljestvice su Slavonski Brod s 21.86 posto, zatim Zadar s 20.36 posto i Velika Gorica s 10.63 posto. Ponovno naglašavamo da to nisu podaci za izbore za gradonačelnika nekog prosjek svih izbora u tim lokalnim jedinicama.

Vremena i mjesta za analizu razloga niske izlaznosti bit će nakon 19 sati kada se zatvore birališta i time završi izborna šutnja, no valja dodati da Državno izborno povjerenstvo apelira na građane da iskoriste svoje pravo i glasaju.

Raniji podaci do 11.30 već su ukazivali na slabiji odaziv, a nove brojke dodatno potvrđuju rezerviranost građana prema drugom krugu. Do 11.30 sati na birališta je izašlo je 11,63 posto građana s pravom glasa što je za oko 4 postotna boda manje nego u prvom krugu koji je održan prije dva tjedna. U brojkama to iznosi 322.817 birača od nešto više od dva milijuna 883 tisuće, koliko ih može glasovati. U