Napravili smo usporedbu, ovo su prave brojke: Tomašević je dobio gotovo 70.000 glasova manje nego 2021.

Tomislav Tomašević osvojio je podršku 130.996 stanovnika Zagreba te tako, s 57.56 posto glasova, (p)ostao gradonačelnik Zagreba. Za njegovu protukandidatkinju Mariju Selak Raspudić, s druge strane, glasalo je 96.590 glasova, odnosno 42,4 posto birača koji su izašli na izbore. U prvom krugu, pak, Tomašević je osvojio 135.545 glasova, a Selak 44.645 glasova birača.

Izlaznost je, pak, u drugom krugu izbora bila mnogo niža. U drugom krugu na izbore je izašlo 34.47 posto birača. No, gledajući čiste brojke, za Tomaševića je glasalo otprilike isti broj ljudi kao i u prvom krugu, odnosno oko pet tisuća manje, dok je Selak Raspudić dobila dvostruko više glasova u odnosu na prvi krug, što znači da su za nju, osim "vjernih" birača, glasali i glasači onih kandidata koji u prvom krugu nisu pobijedili.

Tomašević je na kraju pobijedio s gotovo 60 posto glasova. Usporedi li se, pak, situacija s izborima iz 2021. godine, aktualni gradonačelnik drugi je mandat osvojio s čak 35 posto manje glasova nego prije četiri godine.

U prvom je krugu, naime, Tomašević dobio 147.631 glas, protukandidata tadašnjoj v.d. gradonačelnika Jeleni Pavičić Vukičević bilo je ukupno devet, a u drugi krug ušli su Tomašević i Miroslav Škoro. U drugom krugu Tomašević je dobio 199.630 glasova, dok je Škoro dobio 106.300 glasova. Na tim je izborima izašlo 45,07 posto birača, a nevažećih je listića bilo tek 2,07 posto.

Slabu izlaznost koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić komentirala je činjenicom da je dio birača zapeo u gužvi. – Ljudi su zapeli na Bosiljevu, jako su velike gužve i mi smo zbog toga građane pozivali da krenu na vrijeme jer smo očekivali da će se dogoditi čep. Mnogi su iskoristili produženi vikend da odu na more što je razumljivo. Znam da se jedna gospođa danas probudila u 3:45 na Komiži i išla busom do Visa na trajekt do Splita pa busom išla do Zagreba, tramvajem do Črnomerca i u pet popodne je glasala u Vrapču”, ispričala je Benčić za Telegram.