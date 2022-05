Večeras se očekuje pogoršanje vremena i grmljavina, HT poslao upozorenje: 'Isključite uređaje iz struje'

Vrijeme će danas biti sunčano, a ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti se poslijepodne i navečer očekuje mjestimice jači razvoj oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno izraženi pljuskovi ili grmljavinsko nevrijeme izgledni su ponajprije u sjeverozapadnim i sjevernim predjelima, navečer i u Slavoniji, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, prema večeri sjeverni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno, na otvorenom ponegdje i jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 26 do 31°C.

Zbog mogućeg nevremena, Hrvatski Telekom obavijestio je svoje korisnike da zaštite svoju opremu.

– Danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme na vašem području. Kako biste zaštitili svoje uređaje, preporučujemo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice – naveli su.

Prognoza za četvrtak

Sutra, u četvrtak, vrijeme će biti djelomice sunčano. U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana biti oblačnije, a malo kiše moguće je uglavnom na istoku. Poslijepodne, ponajprije u gorju te u unutrašnjosti Istre, mjestimice može biti lokalnih pljuskova i grmljavine, navodi DHMZ.

Vjetar će biti slab, prijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u noći i ujutro umjerena do jaka bura, drugdje slabo i umjereno jugo, a od sredine dana uz obalu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 12 i 17, na Jadranu od 17 do 22°C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30°C.

