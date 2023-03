Obrat u Saboru: Bauk povukao prijedlog, jedna dvorana dobit će naziv po Vukovarki Kati Šoljić?

Inicijativa SDP-ova Arsena Bauka da se "interpretativnom izjavom" pojasni citat Ante Starčevića na pločici uz bistu oca domovine postavljenu na ulazu u sabornicu naišao je danas na negativnu reakciju većine u saborskom Odboru za ravnopravnost spolova. A kada je postalo jasno da njegov prijedlog, uz HDZ i desnu oporbu, neće podržati ni članica Odbora iz reda Socijaldemokrata, Bauk ga je povukao, prepuštajući Odboru da eventualno sam predloži i izmjene u imenima saborskih sala za sjednice, koje redom nose muška imena, ili salona koji se nazvani po bojama – plavog, žutog ili zelenog salona.

Situaciju je na kraju iskoristila šefica Odbora, Mostova Marija Selak Raspudić, koja je predložila da se jedna dvorana imenuje po Kati Šoljić, majci četvorice poginulih hrvatskih branitelja, koja je zbog svoje žrtve u Domovinskom ratu prozvana hrvatskom Majkom Hrabrost.

- Ako je Ante Starčević otac hrvatske domovine, onda je sasvim sigurno majka samostalne Hrvatske, s obzirom na žrtvu koju je prinijela njezinom nastajanju, Vukovarka Kata Šoljić – obrazložila nam je Selak Raspudić svoj prijedlog, uvjerena kako su "hrvatske majke, koje, premda same nisu bile u povijesnoj prilici politički djelovati, donijele na svijet i sasvim sigurno utkale ljubav prema domovini i Jelačiću i Kvaterniku, Šokčeviću, Mažuraniću, Radiću, Kukuljeviću, Draškoviću i Anti Starčeviću, po kojima se danas zovu saborske dvorane". Prijedlog je to i obrazloženje za koje bi čovjek rekao da ne može nego dobiti punu potporu, no ona se na današnjoj sjednici nije dogodila i to, po svemu sudeći, zašto što je prijedlog zatekao HDZ-ovu većinu, u pravilu nespremnu podržati bilo što iz oporbe, pa makar se i potpuno slagalo s njezinom politikom i načelima. Pa je Selak Raspudić tako na kraju ostala usamljena u ideji da se već jučer inicira imenovanje neke od dvorana po hrabroj Vukovarki, i to zato što su ostali članovi inzistirali da se inicijativa i formalno uputi u proceduru, nakon što je Bauk povukao svoj prijedlog. A povukao ga je, kaže Bauk, zato što je predsjednica Odbora željela da se pod točkom u kojoj je on predlagatelj glasa o njezinu prijedlogu.

- A taj prijedlog nije raspravljen i u osnovi nema veze s mojim prijedlogom – opisao nam je situaciju na Odboru Arsen Bauk i dodao kako je svoj prijedlog povukao upravo zato da bi omogućio da se rasprava provede i o prijedlogu Marije Selak Raspudić. - Htio sam i da se prekine proceduralna rasprava koja se počela rasplamsavati pa sam povukao prijedlog kako bi točka bila završena, a rasprava prekinuta – pojasnio nam je SDP-ov zastupnik, koji je, podsjetimo, predlagao da se uz pločicu sa Starčevićevim citatom o tome kakvi trebaju biti muži koji zastupaju narod u Saboru, doda, otprilike, da to što Starčević govori isključivo o "mužima" ne znači da je bio muški šovinist, jer se radi o riječima izrečenim u 19. stoljeću.

Je li Bauk ovom inicijativom htio osigurati milosrđe povijesti kada se, za stoljeće ili dva, eventualno bude govorilo i pisalo o tome da je, zaklinjući se u lijevo-liberalna načela, kao ministar uprave tumačio kako nema nikakve potrebe da se životno partnerstvo dviju osoba istog spola naziva brakom, ne znamo. O tome u njegovoj inicijativi ništa ne piše. No, uz interpretativnu izjavu o Starčevićevim "mužima" Odboru je predložio da inicira da se neka od saborskih dvorana nazove po ženi, a po kojoj, neka sami odluče. No, kad je Selak Raspudić predložila da to bude Kata Šoljić, većina je zaključila kako se to ne može provesti tek tako, već tek kada se, i ako, prijedlog formalno uputi u proceduru, što je Selak Raspudić jučer i učinila.

A po onom što nam je rekla HDZ-ova Nada Murganić, šefica Odbora za ravnopravnost spolova kuca na otvorena vrata. - Radi se o hvalevrijednom prijedlogu, koji bismo svakako podržali. Međutim, isto tako mislimo da ga treba i formalno uvrstiti u dnevni red, kako bi i druge članice i člaovi Odbora mogli iznijeti vlastite prijedloge - rekla nam je Murganić, podsjetivši da je HDZ ranije imao i vlastite ideje, primjerice da se jedna dvorana imenuje po Katarini Zrinski. - No, misimo da je ta imenovanja potrebno dobro iskomunicirati i da čitava priča zaslužuje postor kao zasebna točka na dnevnom redu, ne da prođe ovako nepripremljena – rekla nam je Nada Murganić. Pa, iako se teško oteti dojmu da je jedini razlog zašto Odbor za ravnopravnost spolova još jučer nije predložio imenovanje jedne dvorane po Kati Šoljić isključivo u činjenici da to nije bio prijedlog HDZ-a, već Mosta, zaključujemo da će Hrvatska Majka Hrabrost svoju dvoranu u Saboru dobiti vrlo skoro.

>> VIDEO Hrvati strahuju da neće moći platiti račune i kupiti hranu, o ljetovanju gotovo da ni ne sanjaju