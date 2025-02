Za koju godinu Hrvatska može očekivati milijuntog turista iz SAD-a

Prvo na najvećem turističkom sajmu u SAD-u, New York Travel & Adventure Show 25. i 26. siječnja, a onda i protekli vikend na sličnom sajmu u Chicagu, Hrvatska je nastupila kao zemlja partner. Koliko je bio zapažen hrvatski nastup, kakve se brojke iz SAD-a mogu očekivati ove godine, što se Amerikancima (ne) sviđa kod nas... O tome razgovaramo s Leilom Krešić-Jurić, direktoricom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku.

Jesu li Amerikanci počeli bukirati ljetni odmor?

- Amerikanci putuju cijele godine, a samo na putovanja u inozemstvo troše u prosjeku 20-21 milijardu USD mjesečno. Svaki mjesec, bez razlike. Podaci za prosinac još nisu objavljeni, ali to je tradicionalno najjači mjesec za putovanja Amerikanaca. Konkretno za Hrvatsku buking obično kreće u veljači, ožujku.

Koliko ih putuje tijekom godine?

- Prema podacima agencije MMGY Global, u iduće dvije godine svaki Amerikanac u prosjeku namjerava na 4,6 međunarodnih putovanja. Najviše ih je zainteresirano za Europu, a potom Južni Pacifik, Karibe, Aziju. Najmanji je interes za Bliski Istok. Prema istom istraživanju, čak 86 posto Amerikanaca želi posjetiti više destinacija, pa i država u sklopu jednog međunarodnog putovanja. Ključni su im sigurnost, vremenske prilike, nove destinacije, kulturna ponuda, povoljna ponuda i dostupnost.

Je li se uzbuđenje oko izbora novog predsjednika stišalo?

- Novi predsjednik ne prestaje iznenađivati novim idejama i potezima, nekima je postao predmet obožavanja, a drugima razlog zbog kojeg razmatraju odseliti se iz zemlje. Upravo ovi potonji i jesu naša ciljana skupina jer su to obično imućniji Amerikanci koji dosta putuju, a najave agenata i turoperatora upućuju na to da će tako i nastaviti.

Mogu li hrvatski domaćini ove godine očekivati više od lanjskih zamalo 800.000 američkih turista?

- Na ovogodišnjem izdanju najvećeg turističkog sajma u SAD-u – New York Travel & Adventure Show – posebno smo se istaknuli s obzirom na to da je Hrvatska prvi put nastupila kao zemlja partner. Ovim je partnerstvom Hrvatska potvrdila i status jedne od najpoželjnijih destinacija američkih gostiju. S obzirom na to da unazad nekoliko godina na tržištu SAD-a ostvarujemo odlične rezultate, nastavak pozitivnih trendova očekujemo i ove, ali i idućih godina, osobito u pred i posezoni.

Amerikanci kod nas troše dvostruko više od turističkog prosjeka, njima u Hrvatskoj nije skupo?

- Amerikanci kojima se Hrvatska turistička zajednica obraća u svojim promotivnim aktivnostima višeg su imovnog statusa i njima Hrvatska nije skupa. No, traže iznimnu kvalitetu ne samo proizvoda koje kupuju, nego i usluge. Nije dovoljno da hotel ima pet zvjezdica, već da je i osoblje u hotelu na toj razini. Oni koji su više puta putovali u Hrvatsku primijetili su porast cijena, ali ih to ne zabrinjava dok god je usluga na nivou. Inače, život je danas malo gdje jeftin. Recimo, cijene u New Yorku, koji je jedan od najskupljih gradova za život na svijetu, nisu relevantne za cijelu Ameriku, ali mogu navesti neke za ilustraciju. Recimo, najam stana prosječno stoji više od pet tisuća dolara mjesečno, kućni internet 90, a struja i plin, ovisno o sezoni, između sto i 150 dolara. Cijena kave u prosjeku je pet do sedam dolara, obrok u restoranu između 50 i sto dolara, karta za metro tri dolara, ulaznica za predstavu na Broadwayu 150 dolara, a, primjerice, desetak minuta taksijem po gradu od 20 do 25 dolara.

Kakav imidž Hrvatska uživa među Amerikancima?

- Amerikanci našu zemlju percipiraju kao zemlju iznimno gostoljubivih domaćina, vrlo raznolike i bogate ponude čija geografska obilježja prate i ona gastronomska te respektabilnog povijesnog i kulturnog bogatstva. Naročito su im važne prirodne ljepote koje su postale snažan motiv putovanja, posebice nakon pandemije. Inače, Amerikanci vole istraživati i upoznati lokalnu kulturu i tradicionalne običaje te svaka preporuka o lokalnom načinu života jamči još veći interes za upoznavanjem destinacije. Ono što je trenutačno veliki hit u SAD-u kulinarske su ture, a to se odnosi i na Hrvatsku koja osim izvrsne hrane i vina nudi i vrlo poseban, kvalitetan životni stil. Ne zaboravimo da, prema zadnjem istraživanju Tomas 2024., čak 99 posto američkih gostiju odgovara kako će preporučiti Hrvatsku kao destinaciju za odmor, pa možemo smatrati da su u prosjeku iznimno zadovoljni onime što naša zemlja pruža. Kada Amerikancu spomenete Hrvatsku, prva je reakcija osmijeh, a iduća je komentar "beautiful country" (prekrasna zemlja). Rijetko tko nije čuo za Hrvatsku, u ove tri godine života u Americi samo dvaput sugovornik nije znao gdje je Hrvatska.

Mogu li se hrvatski domaćini u nadolazećim godinama nadati i milijunu američkih gostiju?

- Amerika je velika zemlja, a kada govorimo o hrvatskom turizmu riječ je o našem najvažnijem dalekom, odnosno izvaneuropskom tržištu s kojeg ostvarujemo najviše dolazaka i noćenja. Primjerice, lani smo s ovog tržišta ostvarili više od 776.000 i 2,2 milijuna noćenja, što je u odnosu na 2023. rast od devet posto u dolascima i osam posto u noćenjima. Tu je i činjenica da je upravo Europa najpopularnija destinacija Amerikanaca. Lanjsko Istraživanje agencije MMGY Global pokazuje da su na listi top destinacija Europe vodeće Italija, Engleska, Francuska i Španjolska. Hrvatska je na 19. poziciji. U skladu s time, vjerujem da prostora za rast ima, osobito u mjesecima izvan glavne sezone. Hrvatska se može nadati i milijuntom američkom gostu za nekoliko godina, a tome mogu znatno pridonijeti izravne aviolinije te još snažnije uvrštenje u programe turoperatora koji dovode grupe izvan glavne sezone. Hrvatska je izrazito afirmirana destinacija u svijesti gostiju visoke platežne moći, kojima nije problem presjedati u nekoj europskoj destinaciji jer često obilaze više zemalja Europe te posjete i Hrvatsku. Prema nedavnom PwC istraživanju s kraja prošle godine, Hrvatska je na 7. mjestu prema kriteriju "vrućih destinacija" i na 3. mjestu prema kriteriju "destinacija izvan utabanih staza" za 2025. Također, zanimljivo je da nam se svaki tjedan javi barem jedna hrvatska tvrtka – hotel ili agencija, nekad i one neturističkog profila – koji žele raditi s Amerikancima te traže baze agencija koje rade Hrvatsku. U svakom slučaju, ključ je uspjeha kontinuirano sudjelovati na eventima na kojima se okupljaju američki agenti i turoperatori, uspostaviti osobne kontakte uživo te ponuditi nešto novo. Onima koji se odluče surađivati s američkim partnerima sugeriram fokusirati se na neku regiju ili saveznu državu, a ne samo na New York u kojem je konkurencija daleko veća nego drugdje.

U Hrvatskoj im Dubrovnik ostaje apsolutni broj jedan?

- Lani je najviše američkih gostiju posjetilo Dubrovnik, Split i Zagreb. No, kako Amerikanci sve više traže i nešto novo, zapažen rast bilježe i destinacije poput Korčule i Opatije. Sve se češće spominje i Istra, posebice među onima koji ponavljaju posjet Hrvatskoj.

FOTO Dodjela nagrade 'Suncokret ruralog turizma': Prepoznato 181 inspirativna turistička priča iz različitih dijelova Hrvatske