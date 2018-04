Obiteljski zakon ne može u škole

Novim Nacrtom Obiteljskog zakona ponovno se pripremaju izmjene koje opasno zadiru u osjetljive teme pa pet mjeseci nakon prvotnog, ponovno izaziva negativni odjek u javnosti. Formulacija da “roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima” te najave određenih smanjenja prava izvanbračnih zajednica izazvali su val kritika.

Razred za Hare Krišne?

– Obiteljski zakon ne može regulirati obrazovanje, ali se tim zakonom na svaki način nastoji utjecati na to. Djecu kod kuće možemo odgajati u skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjem, ali sekularna država ima obvezu djeci pružiti sve relevantne suvremene znanstvene činjenice, a dijete će onda s tim činjenicama, sukladno vlastitim uvjerenjima, raditi što hoće – kaže Sanja Sarnavka iz Zaklade Solidarna. U školama bi takva odredba mogla voditi u kaotične situacije jer se može tumačiti vrlo široko.

– Hoćemo li imati razrede za pripadnike Hare Krišna? Hoće li neki roditelji zabraniti djeci da slušaju o transfuziji? – nabraja Sarnavka. Za Vilima Ribića iz vertikale obrazovnih sindikata ovakva je odredba civilizacijski skandal jer ruši sve civilizacijske dosege unazad 200 godina.

– Po ovome, ako roditelj vjeruje da se Sunce okreće oko Zemlje, on može tražiti da se djecu tako podučava. Pet ljudi će htjeti ovakvo obrazovanje, pet onakvo! Sekularno je obrazovanje najvažnije jer mladom čovjeku pruža univerzalni pogled na svijet, bez partikularnih slika. Ovo je talibanizacija Hrvatske i oblik kršćanskog fundamentalizma. Zar je politika pala toliko nisko?! – zgraža se Ribić.

Oglasili su se i HDZ-ovi koalicijski partneri HNS, koji nacrt ObZ-a još nije dobio, ali jasno iskazuju da je RH sekularna država i da se pitanje obrazovanja ne može definirati Obiteljskim zakonom već zakonima iz resora obrazovanja.

Pritom je zanimljivo reći da se slična formulacija s ciljem jačanja utjecaja roditelja na obrazovni sustav nedavno našla pred radnom skupinom za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju. Ubrzo je nestala, a odgovor na pitanje što je s tom odredbom bio je: to će se gurati kroz Obiteljski zakon.

Roditeljski plan nepotreban

Očito je tako, jer premda je jučer Ministarstvo Nade Murganić priopćilo da su “objavljene informacije o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona nepotpune i velikim dijelom netočne” i da im “takva verzija Nacrta nije poznata”, iz izvora bliskog radnoj skupini koja je Nacrt sastavljala saznajemo da su takvu formulaciju o pravu na obrazovanje u skladu s vjerskim i filozofskim uvjerenjima temeljili na četiri međunarodna dokumenta koja je Hrvatska prihvatila. Riječ je o Protokolu EK za zaštitu ljudskih prava i sloboda čl. 2., Općoj deklaraciji o pravima čovjeka iz 1948., Povelji EU o temeljnim ljudskim pravima iz 2010. i Rezoluciji Vijeća Europe. – Prava izvanbračnih zajednica ostaju ista kad je riječ o imovini i uzdržavanju, to nije sporno, ali ne može Obiteljski zakon uređivati poreznu politiku i državljanstvo – navodi isti izvor i napominje da se Nacrt tek treba usuglasiti, pa je pitanje kako će izgledati konačna verzija. Kaže i da je u praksi jako malo posvajanja nepoznate djece od strane izvanbračnih partnera, a ako je u pitanju srodno dijete, to apsolutno jest na dobrobit djeteta pa će ga u tom slučaju i moći posvojiti. Roditeljski plan ocijenili su, kaže, nepotrebnim jer bi roditelji potpisali nešto samo da ne budu proglašeni nesuradljivim, a naknadno bi tražili izmjenu plana ili ga se uopće ne bi pridržavali. Razvod se treba pokretati na sudu zbog potrebe određivanja nadležnosti kad su supružnici različitih državljanstava, ističe. Zanimalo nas je i zašto bi roditelji morali plaćati dječjeg odvjetnika, koji je sada besplatan, no naš se izvor nije sjećao obrazloženja za tu odredbu.